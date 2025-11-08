《愛回家》湯盈盈為單立文大解放！｜黑絲Look色誘40秒 網民睇到嘩嘩聲
湯盈盈昨晚形象大解放 柔道黑絲Look輪番上陣
在昨晚的劇情中，湯盈盈的造型成為全集焦點。她先是為了鼓勵單立文做運動，親身換上全套柔道服，在柔道班上大展身手，不論是「掃腿」還是「摔撻」等動作都做得有板有眼，霸氣十足的模樣獲讚充滿「女中豪傑」的味道。然而，更震撼的畫面接踵而來，當單立文對運動意興闌珊時，湯盈盈竟使出絕招，在VR虛擬遊戲中化身性感Office Lady，以一身「黑絲行政Look」配上誘人扭腰動作，嬌嗲地說出：「你唔好過嚟，我嗌架~」，短短40秒內火力全開，企圖色誘對方，破格演出讓觀眾看得熱血沸騰。
單立文戲中自暴自棄 激到湯盈盈出絕招
湯盈盈之所以有如此突破性的演出，全因劇中單立文飾演的「二叔」熊樹仁自暴自棄，不但飲食毫不節制，餐餐豬油撈飯配可樂，更拒絕做任何運動，令健康響起警號。湯盈盈飾演的女友David看在眼內，心急如焚，才設局合謀熊家人逼他運動。豈料計謀被識穿後，二叔竟變本加厲，甚至在求婚後的「婚前協議書」中，加入「放棄急救意願」的魔鬼條款，徹底傷透了David的心。眼見愛人頹廢至此，David心灰意冷，才引發後續一連串戲劇性轉折，最終二叔在險些失去David後才醒覺，兩人重歸於好。
單立文戲外超自律 昔日夜貓變晨鳥操弗自己
劇中「熊樹仁」的頹廢懶散形象深入民心，與現實中的單立文形成極大反差。現實中的豹哥非常注重健康，自制能力極高。他曾在訪問中透露，自己原本是凌晨三、四點才睡的「夜貓」，但自從加入《開心速遞》劇組後，為了適應每日恆常的拍攝時間，徹底改變生活作息，養成了早睡早起的好習慣，成為了「早起的鳥兒」。此外，豹哥亦會積極健身，努力操弗自己以維持健康體魄，與劇中那位放縱飲食、不顧健康的「熊樹仁」相比，簡直是天壤之別。
網民睇到熱血沸騰 激讚湯盈盈：準備大解放了
昨晚一集播出後，網民反應極為熱烈，討論區被火速洗版。大部分留言都一面倒激讚湯盈盈的精彩演出，認為她完全演活了角色的兩面性：「睇唔出 David 姐係啲咁嘅人」、「David 準備大解放了」、「柔道Look好有型，好有女中豪傑Feel！」。與此同時，亦有不少入戲的觀眾狠批單立文的角色太不長進，紛紛留言炮轟：「二叔太頹廢了」、「你這樣對得住 David 嗎」、「一點都不像根叔，一點都不健康」，可見兩位演員的演繹相當成功，完全牽動了觀眾的情緒。