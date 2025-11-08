《愛回家》湯盈盈為單立文大解放！｜黑絲Look色誘40秒 網民睇到嘩嘩聲

昨晚（11月7日）播出的《愛‧回家之開心速遞》中，湯盈盈飾演的「David姐」高栢菲迎來形象大突破，為激勵頹廢男友「二叔」單立文，竟換上性感黑絲行政Look上演40秒色誘戲碼，場面極盡誘惑！畫面中湯盈盈狂出招企圖攻陷對方，令觀眾大跌眼鏡，究竟平日正經的David姐為何突然有如此驚人舉動？