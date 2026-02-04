愛‧回家｜結局超展開！蔥頭驚爆係外星人 全家剝光豬上UFO？網民：編劇係咪癲咗
《愛‧回家之開心速遞》戲中戲《媽媽在哪兒》結局超暴走！昨晚（3日）劇情講到蔥頭（丘梓謙飾）的真實身份竟然是外星人，最後更帶領全家「剝光豬」登上UFO返回外星，超荒誕情節嚇壞網民，紛紛洗版留言：「編劇係咪癲咗？」究竟這個腦洞大開的結局是如何誕生的？
結局驚天大反轉 全裸登上UFO返外星
昨晚《媽媽在哪兒》大結局劇情完全超乎想像！蔥頭（丘梓謙飾）在與三太（樊亦敏飾）相認後，無厘頭地驚揭自己其實是外星人，並要求三位家人「放低地球上的一切」，與他一同返回外星。最衝擊的畫面是，最終四人竟然「剝光豬」齊齊登上UFO，畫面上更配以「粗糙格仔」及「秘」字特效處理，完美戲仿網絡短劇的速食跳躍文化，荒誕程度爆燈，令觀眾睇到目瞪口呆。
為合理化選角 蔥頭被設定患不老症
這個「外星人」的荒誕結局，原來早有伏線。劇情早段交代，由於Ceci（林漪娸飾）硬要讓年輕的蔥頭飾演爸爸角色，編劇Bonnie（林凱恩飾）為了將選角合理化，才創作出「不老症」這個破格設定。沒想到這個為了解決問題的設定，卻成為了劇情暴走的開端，最終層層推進，演變成一個讓觀眾大呼過癮又意想不到的「外星人」超展開結局，成功將戲仿精神玩到極致。
網民洗版式熱討 狂讚：劇情好暴走
這個超展開結局隨即引爆網絡熱議，網民洗版式留言，情緒極為高漲！大部分觀眾都對這個荒誕結局表示「笑到喊」，紛紛留言：「結局真係估你唔到」、「編劇係咪癲咗」、「呢集真係好笑」、「劇情好暴走，好好笑」。更有眼利網民指蔥頭的造型「有幾分似孔劉+馬龍」，大讚「依集真係好癲好好笑，不老症」，證明編劇成功透過緊貼網絡文化的「劇情暴走」特色，引發觀眾強烈共鳴。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期