愛‧回家｜結局超展開！蔥頭驚爆係外星人 全家剝光豬上UFO？網民：編劇係咪癲咗

《愛‧回家之開心速遞》戲中戲《媽媽在哪兒》結局超暴走！昨晚（3日）劇情講到蔥頭（丘梓謙飾）的真實身份竟然是外星人，最後更帶領全家「剝光豬」登上UFO返回外星，超荒誕情節嚇壞網民，紛紛洗版留言：「編劇係咪癲咗？」究竟這個腦洞大開的結局是如何誕生的？