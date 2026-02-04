愛‧回家之開心速遞｜戲中戲玩轉狗血短劇！直度拍攝兼結局被禁？網民力推做台慶劇
向來緊貼熱話的《愛‧回家之開心速遞》，昨晚（3日）一集竟大玩近年熱爆的狗血網絡短劇，戲中戲《媽媽在哪兒》集齊尋親、爭產、推人去死等瘋狂元素，更破格以「直度」畫面呈現，夠晒原汁原味！正當觀眾期待結局，竟傳出因劇情問題被下架，究竟發生咩事？
昨晚劇情神還原 狗血元素大晒冷
昨晚《愛‧回家》劇情講述朱凌凌（吳偉豪飾）與Bonnie（林凱恩飾）拍攝的網絡短劇《媽媽在哪兒》因第一季爆紅而開拍續集。為咗迎合大龍生（羅樂林飾）及Ceci（林漪娸飾）等人的無理要求，劇情愈改愈離譜，集齊尋親、爭家產、裝人沖涼、推人去死及爆喊大團圓等經典狗血元素，每個情節都極盡誇張瘋狂。劇組為咗令觀眾有更真實的短劇體驗，更將所有相關劇情以手機「直度」畫面播出，完美還原速食文化精髓，心思獲網民激讚。
蔥頭驚變不老症爸爸 劇情暴走超展開
在眾多瘋狂劇情中，最破格的莫過於Ceci（林漪娸飾）硬要安插蔥頭（丘梓謙飾）飾演金城安（周嘉洛飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）的爸爸。為了將蔥頭的年輕外表合理化，編劇Bonnie竟將他設定為「不老症」患者，超展開的設定令網民嘆為觀止，直呼「大癲」！這個荒誕的設定亦為之後更無厘頭的結局埋下伏線，令《媽媽在哪兒》的劇情暴走到極致，反而意外爆紅，成為網上熱話。
網民睇到笑到喊 狂讚：呢集真係好癲
昨晚一集播出後，網民反應極之熱烈，一面倒大讚劇情瘋狂又好笑！留言區被洗版：「一路睇一路笑到喊」、「呢集超正」、「劇情好暴走，好好笑」、「依集真係好癲好好笑」。由於戲中戲《媽媽在哪兒》太受歡迎，網民「飛天爺爺」更力推它成為2026年的台慶劇，足見其成功程度。當劇情提到大結局因內容問題被禁播下架時，更引起觀眾極大好奇心，成功製造追看性。
