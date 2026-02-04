愛‧回家之開心速遞｜戲中戲玩轉狗血短劇！直度拍攝兼結局被禁？網民力推做台慶劇

向來緊貼熱話的《愛‧回家之開心速遞》，昨晚（3日）一集竟大玩近年熱爆的狗血網絡短劇，戲中戲《媽媽在哪兒》集齊尋親、爭產、推人去死等瘋狂元素，更破格以「直度」畫面呈現，夠晒原汁原味！正當觀眾期待結局，竟傳出因劇情問題被下架，究竟發生咩事？