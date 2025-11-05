《愛‧回家》邵初戀上63歲KC？｜一集連換兩套貼身運動裝 坐低零贅肉網民激讚：弗到漏油！

王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚劇情再掀高潮！女主角Minnie（邵初飾）與KC（歐瑞偉飾）的感情線突然急速升溫，邵初更一連換上兩套貼身運動裝，大騷零贅肉的完美身材，即使坐下踩單車腹部依然平坦，火辣畫面讓網民完全失焦。究竟KC為何突然要瘋狂操肌，而Minnie又為何會成為他的貼身教練？