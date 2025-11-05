《愛‧回家》邵初戀上63歲KC？｜一集連換兩套貼身運動裝 坐低零贅肉網民激讚：弗到漏油！
昨晚劇情大暴走 KC為捐肝狂操肌
在昨晚播出的「全運會篇」中，劇情講述KC（歐瑞偉飾）因誤會外甥「Terry」龍力王（李偉健飾）患上肝硬化，心急如焚地想捐肝救人，卻被告知自己有脂肪肝而不合資格。為了在短時間內改善健康，KC急聘游泳教練Latte（賴彥妤飾）展開地獄式訓練。這一幕卻被下屬Minnie（邵初飾）撞見，誤以為KC為追求女教練而疏於工作，Minnie一怒之下更主動找Latte理論，場面一度火爆。幾經波折後，Minnie終於得知真相，更親自上陣代替Latte，成為KC的健身教練，貼心為他準備健康餐，二人關係再度升溫，充滿曖昧火花。
港姐邵初貼身運動裝登場 零贅肉身材獲激讚
身為港姐季軍的邵初，在昨晚一集絕對是全場焦點，其多變造型極度吸睛。除了平日亮麗的OL套裝，她先是上演一幕跌落水的「濕身誘惑」，其後換上的兩套貼身運動小背心及運動褲，更是將其完美身形表露無遺。最令網民震撼的一幕，是邵初即使坐著踩單車或吃東西，其腹部依然是零贅肉，極度平坦，弗爆身材成功搶鏡。邵初在劇中歷盡激心、震撼、求和等多重情緒轉折，演技亦獲讚有顯著進步，可謂美貌與實力兼備。
63歲歐瑞偉搞笑晒肌 網民翻出「港版007」驚人背景
雖然焦點落在邵初身上，但現年63歲的歐瑞偉同樣搶鏡！劇中他拿著手機嬌俏地自拍胸肌的畫面，充滿喜感，讓觀眾捧腹大笑。事實上，KC雖然年過60，但身手及身形依然保持極高水準，有網民就翻出他擁有深厚的功夫底子。原來歐瑞偉在求學時期曾是體操運動員，主攻跳鞍馬項目，1982年入讀邵氏訓練班後更做過龍虎武師，早年亦曾到內地擔任武術指導。他至今俊朗的外型加上非凡身手，早已被網民封為「港版007」，實力不容小覷。
網民洗版式討論：「Minnie太完美！」
昨晚一集播出後，網上討論區瞬間被洗版，輿論幾乎一面倒激讚邵初的表現。大量網民留言大讚其身材：「邵初單車運動裝顯得好弗」、「終於見到 Minnie 唔係返工 Look」、「邵初好有女人味」。除了外型，其演技也備受肯定：「邵初本身就很穩重，發揮得越來越好」、「同教練道歉跳水嗰一場，我覺得 Minnie 的情緒很到位。」不少觀眾直呼：「Minnie 太完美了！」認為她與KC的感情線發展相當有驚喜，令人期待後續劇情。