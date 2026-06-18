愛‧回家之開心速遞｜父親節爆大肚疑雲！根叔揭兩條線驗孕棒 經手人竟是金城安？

王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》明晚（19日）父親節前夕將爆出驚人喜訊！劇情講述一家之主根叔（劉丹飾）竟意外發現一支顯示兩條線的驗孕棒，懷疑家中有人懷孕，熊家隨時添新成員！根叔隨即化身偵探在家中展開調查，引發連串爆笑錯摸，究竟誰是真正事主，準備升呢做父母？