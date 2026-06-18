愛‧回家之開心速遞｜父親節爆大肚疑雲！根叔揭兩條線驗孕棒 經手人竟是金城安？
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王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》明晚（19日）父親節前夕將爆出驚人喜訊！劇情講述一家之主根叔（劉丹飾）竟意外發現一支顯示兩條線的驗孕棒，懷疑家中有人懷孕，熊家隨時添新成員！根叔隨即化身偵探在家中展開調查，引發連串爆笑錯摸，究竟誰是真正事主，準備升呢做父母？
根叔驚揭兩條線驗孕棒 全家總動員緝兇
在明晚播出的第2,833集「兩條線的父親節」中，故事由根叔在垃圾袋中發現一支呈陽性反應的驗孕棒而起。他認定熊家有喜，決心要找出這位準媽媽，準備升呢做爺爺甚至曾爺爺！根據種種迹象，根叔率先排除了熊若水（呂慧儀飾）與熊尚善（滕麗名飾）的可能性，轉而將目標鎖定在栢菲（湯盈盈飾）身上。及後案情更峰迴路轉，根叔驚揭驗孕棒事主極有可能是李莫愁（張詩欣飾），而經手人矛頭竟直指金城安（周嘉洛飾），場面極度混亂！然而，幾經轉折後，根叔才發現真正的事主，似乎是當初最先被他排除的人選。
官方洩密龔水CP食貢丸 呂慧儀成最大嫌疑人
雖然劇情大玩錯摸，但種種線索似乎都指向人氣高企的「龔水CP」！根據無綫官方今日發布的劇照，熊若水（呂慧儀飾）在該集的出現率極高，似乎暗示她將是事件的核心人物。更為關鍵的是，無綫官網早前發布了一條「龔水CP」開心食貢丸的短片，由於「貢丸」與「恭喜」發音相近，即時引爆網民熱議，認為是劇組暗示若水與龔燁（張景淳飾）即將升呢做父母，令這對CP有喜的傳聞甚囂塵上，似乎製作團隊有意順應民意，滿足劇迷心願。
網民洗版式恭喜龔水CP：「終於等到呢一日！」
自從官方「貢丸」短片釋出後，大批劇迷及網民立即湧入各大討論區及社交平台，洗版式留言恭喜「龔水CP」！輿論一面倒希望熊若水與龔燁開花結果，紛紛表示期待已久。有網民激動留言：「龔水CP終於要有BB喇！好感動！」、「等到頸都長！一定要係若水同龔燁呀！」、「父親節送個孫畀根叔，呢份禮物最好！」、「如果唔係龔水，我會好失望！編劇唔好玩嘢呀！」、「睇預告金城安同李莫愁嗰段好似好好笑，但結局一定要係龔水！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期