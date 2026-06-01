愛‧回家｜龔燁慘被大小姐炒魷！轉行賣龍鬚糖 爆與熊若水上演世紀之吻？
廣告
《愛‧回家之開心速遞》劇情迎來震撼彈！今晚（1日）最新發展，深受觀眾喜愛的「龔水CP」主角龔燁（張景淳飾）慘遭大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）迫至無家可歸。失業的龔燁何去何從？據悉他將轉行賣龍鬚糖，更會與熊若水（呂慧儀飾）上演一場甜到漏的「世紀之吻」！
龔燁慘遭大小姐即時開除 龔水CP無家可歸
事緣Madam Ceci因一幅肖像畫被毀而淪為全城笑柄，怒火中燒的她誓要大小姐找出幕後真兇。在權衡利弊之下，大小姐竟決定犧牲心腹龔燁，以平息風波，將他即時解僱。Ceci的報復並未就此停止，她更使出橫手，令龔燁與熊若水頓時失去居所，陷入雙重困境。面對事業與家庭的突變，「龔水CP」的關係將迎來前所未有的考驗，劇情極度緊張。
龔燁失業遇伯伯啟發 決心活化龍鬚糖
被炒後的龔燁一度陷入苦悶迷茫，日子過得相當清閒。然而，一次無意的街頭偶遇，竟成為他人生的轉捩點。他碰到一位製作龍鬚糖的伯伯，被對方專注投入的職人精神深深啟發，決定為這項瀕臨失傳的傳統美食注入新生命，展開事業第二春。在根叔（劉丹飾）的悉心教導下，龔燁從零開始學習製作龍鬚糖的繁複手藝。
龔水CP感情再昇華 預告上演世紀龍鬚糖之吻
儘管事業陷入低谷，龔燁與熊若水的感情卻愈發堅固。在明晚（2日）播出的集數中，劇情將迎來粉絲最期待的高潮！預告中，「龔水CP」將上演一場甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」，畫面極盡浪漫，愛意滿瀉。這場吻戲不僅是兩人共渡難關的見證，更是感情昇華的關鍵時刻，勢必再次掀起全城熱話，龔水粉絲絕對不能錯過。
網民期待龔水CP放閃：「終於等到喇！」
對於龔燁被炒後與熊若水感情更進一步的發展，大批「龔水CP」的忠實粉絲感到非常興奮。網民紛紛留言表示期待：「龔燁雖然好慘，但有熊若水喺身邊就夠啦！」、「終於等到佢哋放閃，『世紀之吻』一定要睇！」、「大小姐太無情了，竟然炒咗龔燁！」、「好想快啲睇到龔燁點樣反擊，同埋佢哋點樣攞返間屋！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期