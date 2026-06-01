愛‧回家｜龔燁慘被大小姐炒魷！轉行賣龍鬚糖 爆與熊若水上演世紀之吻？

《愛‧回家之開心速遞》劇情迎來震撼彈！今晚（1日）最新發展，深受觀眾喜愛的「龔水CP」主角龔燁（張景淳飾）慘遭大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）迫至無家可歸。失業的龔燁何去何從？據悉他將轉行賣龍鬚糖，更會與熊若水（呂慧儀飾）上演一場甜到漏的「世紀之吻」！