愛‧回家之開心速遞｜龔燁慘被炒魷兼無家可歸！轉行賣龍鬚糖與熊若水上演世紀之吻

王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮，今晚（1日）「龔水CP」將面臨重大危機！龔燁（張景淳飾）突然被大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）迫至無家可歸，與熊若水（呂慧儀飾）雙雙陷入困境。正當人生跌入谷底，龔燁竟意外找到第二人生，更與阿水上演一場甜到漏的「世紀龍鬚糖之吻」，究竟發生了甚麼事？