愛‧回家之開心速遞｜龔燁慘被炒魷兼無家可歸！轉行賣龍鬚糖與熊若水上演世紀之吻
廣告
王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮，今晚（1日）「龔水CP」將面臨重大危機！龔燁（張景淳飾）突然被大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）迫至無家可歸，與熊若水（呂慧儀飾）雙雙陷入困境。正當人生跌入谷底，龔燁竟意外找到第二人生，更與阿水上演一場甜到漏的「世紀龍鬚糖之吻」，究竟發生了甚麼事？
龔燁突被炒魷 龔水CP陷無家可歸危機
事緣Madam Ceci因肖像畫作被毀而遷怒於大小姐，誓要她找出真兇。大小姐在權衡利弊後，竟決定犧牲心腹龔燁，將他即時開除以平息風波。Ceci並未就此罷休，為了向龔燁報復，更使出橫手，令「龔水CP」無家可歸，陷入事業與家庭的雙重打擊。龔燁一夜之間失去工作和居所，劇情發展相當虐心，讓一眾「龔水粉」極為緊張。
龔燁轉行學整龍鬚糖 上演世紀之吻
被炒後的龔燁百無聊賴，卻在街頭無意間遇到一位龍鬚糖伯伯，被對方製作傳統美食時的專注與專業精神深深啟發，決心「活化」這門手藝，展開他的第二人生。在岳父根叔（劉丹飾）的悉心教導下，龔燁開始學習製作龍鬚糖。而在今、明兩晚的劇情中，最大亮點莫過於「龔水CP」將上演一場甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」，畫面保證浪漫滿瀉，絕對是粉絲不容錯過的名場面！
張景淳親身上陣苦練：好食就好難
為了完美演繹劇情，張景淳在拍攝時更是親身上陣，挑戰真‧拉龍鬚糖。他接受訪問時透露，劇組有貼心安排專業師傅在旁指導，並笑言要做到「好食就好難」。張景淳分享道：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」他敬業的態度，讓這場戲更添真實感，也讓觀眾感受到演員背後的努力與付出。
網民期待龔水CP放閃：終於有新劇情
對於「龔水CP」即將迎來的新發展，網民早已議論紛紛，表示極度期待。不少粉絲留言表示：「龔水終於有主線！好期待！」「龔燁做咩都咁型，整龍鬚糖一定掂！」「世紀之吻！編劇識做！今晚實追！」「好想睇龔燁點樣反擊Ceci！」「龔水CP永遠不倒！」看來龔燁的事業轉捩點與「龔水CP」的甜蜜互動，已成功引爆觀眾的期待值。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期