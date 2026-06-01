愛‧回家之開心速遞｜龔燁慘被大小姐炒魷！轉行賣龍鬚糖 上演世紀之吻？
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王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮！今晚（6月1日）播出的內容中，觀眾最愛的「龔水CP」將面臨重大危機，龔燁（張景淳飾）竟遭大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）趕盡殺絕，與熊若水（呂慧儀飾）隨時無家可歸！失業的龔燁何去何從，二人感情會否因此受考驗？
今晚劇情大暴走 龔燁慘被即時開除
《愛‧回家》今、明兩晚劇情極為緊湊，故事圍繞龔水CP展開。事緣Madam Ceci的肖像畫作被毀後淪為全城笑柄，怒火中燒的她誓要大小姐（林淑敏飾）找出幕後真兇。在巨大壓力下，大小姐幾經權衡，最終決定犧牲心腹龔燁，將他即時解僱以平息風波！Ceci並未就此罷休，為了向龔燁報復，更使出橫手，令龔燁與熊若水面臨無家可歸的窘境，處境堪憂。
龔燁學整龍鬚糖 上演世紀龍鬚糖之吻
被炒魷魚後的龔燁百無聊賴，生活陷入低谷。然而，一次無意間的街頭偶遇，他被一位龍鬚糖伯伯的專注與匠人精神深深啟發，決心為這項傳統美食注入新生命，展開人生的第二事業。在未來外父根叔（劉丹飾）的悉心教導下，龔燁開始學習製作龍鬚糖。而今、明兩集的最大亮點，莫過於「龔水CP」將上演一幕甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」，畫面保證浪漫滿瀉，絕對是粉絲不容錯過的經典場面。
張景淳親身上陣爆秘聞：整唔難好食就好難
為了完美演繹角色，飾演龔燁的張景淳在明晚（6月2日）播出的集數中，多個鏡頭都親身上陣拉製龍鬚糖。張景淳接受訪問時透露，劇組特意安排了專業師傅在場指導，他笑言製作過程「整唔難」，但要做到美味卻是另一回事。他分享道：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」一字一句都透露出他對角色的投入及對傳統手藝的尊重。
網民期待龔水CP新發展：終於有新火花！
劇情預告一出，立即引發網民熱烈討論，對龔水CP的新發展充滿期待。粉絲們紛紛留言表示支持，一面倒認為新故事線非常吸引：「龔水CP終於有新進展啦！好期待！」、「龔燁就算失業都咁sweet，阿水真係嫁得過！」、「好想快啲睇到個龍鬚糖之吻！一定好浪漫！」、「張景淳好敬業，為咗拍劇真係去學拉糖！抵讚！」、「失業再創業，呢條線好有發揮！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期