愛‧回家之開心速遞｜龔燁慘被大小姐炒魷！轉行賣龍鬚糖 上演世紀之吻？

王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮！今晚（6月1日）播出的內容中，觀眾最愛的「龔水CP」將面臨重大危機，龔燁（張景淳飾）竟遭大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）趕盡殺絕，與熊若水（呂慧儀飾）隨時無家可歸！失業的龔燁何去何從，二人感情會否因此受考驗？