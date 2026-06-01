愛‧回家之開心速遞｜龔燁慘被炒魷！轉行賣龍鬚糖與熊若水上演世紀之吻
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《愛‧回家》龔水CP今晚（1日）迎來巨變！龔燁（張景淳飾）慘遭大小姐（林淑敏飾）無情開除，更被搞到無家可歸，人生直插谷底。窮途末路之際，他竟轉行學整龍鬚糖，更與熊若水（呂慧儀飾）上演超甜蜜「世紀龍鬚糖之吻」，究竟龔燁如何絕地反擊？
龔燁慘遭即時解僱 龔水CP無家可歸
劇情講述，Madam Ceci（林漪娸飾）因一幅肖像畫作被毀而遷怒於大小姐（林淑敏飾），更淪為城中笑柄，誓要大小姐找出幕後真兇。大小姐為求自保，幾經權衡後竟決定犧牲龔燁，將他即時解僱！Ceci為了向龔燁報復，更暗中使橫手，令龔燁與熊若水（呂慧儀飾）突然無家可歸，陷入雙重困境，處境令人擔憂。
龔燁街頭遇奇人啟發 轉行賣龍鬚糖
被炒魷後的龔燁終日無所事事，心情苦悶。一次無意間在街頭遇到一位製作龍鬚糖的伯伯，被對方專注及專業的「職人精神」深深啟發，決心展開第二人生，嘗試「活化」這門傳統手藝。在根叔（劉丹飾）的悉心教導下，龔燁開始學習製作龍鬚糖，更從中尋回人生方向。今、明兩晚劇情最大亮點，就是「龔水CP」將上演一幕甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」，場面保證浪漫滿瀉。
張景淳親身上陣拉糖：每粒都好珍貴
為了配合劇情，張景淳在多個場口都親身上陣，真實地拉製龍鬚糖。他接受訪問時透露，劇組特意安排了專業師傅在場邊指導，他笑言要整出來不算太難，但「整唔難，但要好食就好難」。張景淳更分享了製作的辛酸：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」言談間足見他對這門手藝的尊重及拍攝的投入。
網民期待龔水CP放閃：終於等到！
龔水CP的感情線一直備受觀眾關注，今次劇情雖然有虐心成份，但預告中的甜蜜一吻已令網民相當期待。不少粉絲湧入討論區留言，表示對這段主線發展十分興奮。「龔水CP終於有主線！好期待個龍鬚糖之吻！」「龔燁好慘，又係俾大小姐搞…不過轉行賣糖好似仲型喎！」「好想睇佢哋點樣由低谷反彈，龔水加油！」「張景淳好敬業，居然真係去學拉糖，抵讚！」「今晚實坐定定喺電視機前面等睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期