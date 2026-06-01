愛‧回家之開心速遞｜龔燁慘被炒魷！轉行賣龍鬚糖與熊若水上演世紀之吻

《愛‧回家》龔水CP今晚（1日）迎來巨變！龔燁（張景淳飾）慘遭大小姐（林淑敏飾）無情開除，更被搞到無家可歸，人生直插谷底。窮途末路之際，他竟轉行學整龍鬚糖，更與熊若水（呂慧儀飾）上演超甜蜜「世紀龍鬚糖之吻」，究竟龔燁如何絕地反擊？