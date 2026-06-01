愛‧回家之開心速遞｜龔燁被大小姐即時開除！轉行賣龍鬚糖與熊若水上演世紀之吻？

《愛‧回家之開心速遞》今晚劇情超展開！龔燁（張景淳飾）竟被大小姐（林淑敏飾）無情開除，更慘被搞到無家可歸。失業的他竟意外從傳統小食中找到人生第二春，更與熊若水（呂慧儀飾）上演甜過龍鬚糖的「世紀之吻」，究竟龔水CP能否共渡難關？