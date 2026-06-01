愛‧回家之開心速遞｜龔燁被大小姐即時開除！轉行賣龍鬚糖與熊若水上演世紀之吻？
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《愛‧回家之開心速遞》今晚劇情超展開！龔燁（張景淳飾）竟被大小姐（林淑敏飾）無情開除，更慘被搞到無家可歸。失業的他竟意外從傳統小食中找到人生第二春，更與熊若水（呂慧儀飾）上演甜過龍鬚糖的「世紀之吻」，究竟龔水CP能否共渡難關？
龔燁慘成代罪羔羊 遭大小姐狠心即時開除
今晚劇情峰迴路轉，事緣Madam Ceci（林漪娸飾）因一幅肖像畫作被毀而淪為全城笑柄，怒火中燒的她誓要大小姐（林淑敏飾）找出幕後真兇！大小姐在權衡利弊後，竟然決定犧牲心腹龔燁，以平息風波，將他即時開除！Ceci並未就此罷休，為了向龔燁報復，更使出橫手，令龔燁與熊若水（呂慧儀飾）瞬間無家可歸，陷入人生最大危機。
龔燁失業遇伯伯啟發 轉行賣龍鬚糖迎第二人生
被炒魷魚後的龔燁百無聊賴，生活苦悶，卻在街頭無意間遇到一位製作龍鬚糖的伯伯。看著伯伯對手藝的專注與專業，龔燁深受啟發，決心要「活化」這項傳統美食，開展自己的第二人生！在根叔（劉丹飾）的悉心教導下，龔燁開始學習製作龍鬚糖，而今、明兩晚劇情最大亮點，就是「龔水CP」將上演一場甜到入心的「世紀龍鬚糖之吻」，畫面極度浪漫，愛意滿瀉！
張景淳親解拉糖辛酸 笑言：好食就好難
為了配合劇情，張景淳在多個場口都親身上陣，真實地拉製龍鬚糖。他接受訪問時透露，劇組有安排專業師傅在旁指導，他笑言製作過程「整唔難」，但要做到「好食就好難」。張景淳更分享箇中辛酸：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」可見他為角色下了不少苦功。
網民期待龔水世紀之吻：終於有得睇！
劇情預告一出，立即引爆網民熱議，尤其對「龔水CP」的世紀之吻充滿期待！不少粉絲湧入討論區留言：「龔水CP終於有新進展！好期待個吻！」「龔燁好慘，但轉行賣龍鬚糖好勵志！」「大小姐又犧牲龔燁，好嬲！」「好想食龔燁整嘅龍鬚糖！」「編劇唔好再虐龔水啦，要甜甜蜜蜜啊！」「世紀龍鬚糖之吻，聽個名都覺得甜！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期