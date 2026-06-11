愛回家三代同糖8月接棒 資深處境劇編審回歸幕後班底超強
《三代同糖》8月周一至五晚八點翡翠台首播
無綫公布《愛·回家之三代同糖》將於8月正式開播，播映時間為周一至五晚上八點翡翠台，延續《愛·回家》系列的黃金時段。今次新劇由羅永賢擔任監製，羅永賢除了是「強人」系列監製外，亦曾監製經典處境劇《高朋滿座》，對處境喜劇的節奏掌控經驗豐富。編審則由馬俊縈擔任，馬俊縈曾參與多部處境劇編劇工作，其首部編審劇集為《一屋老友記》，而她亦曾於2017年參與《愛·回家之開心速遞》首40集劇本創作，今次回巢重啟新作令人期待。執行監製方面則由馬俊縈、謝浩洋及潘逸豪三人聯手負責。
車婉婉吳若希李茵彤三代唱得女藝人擔正
《三代同糖》最大亮點之一，是找來三位「唱得又Talk得」的跨世代女藝人擔任主角。車婉婉飾演叛逆追夢外婆「唐曹嘉冰」、吳若希飾演職場鋼鐵中女「唐萬里」、而近期憑主持遊戲綜藝節目《唱錢》人氣急升的李茵彤則飾演佛系人間清醒「唐芯」。據悉車婉婉與李茵彤在劇中將有合唱場面，兩代唱得之人同場較勁，為新劇點燃一大期待值。劇集主題圍繞「女性覺醒」、「世代火花」及「AI衝擊」，是一部融合親情與時事的都市輕喜劇，並會線上線下緊貼社會流行話題和網絡熱話。
《愛·回家》系列橫跨超過十年見證演員變遷
回顧《愛·回家》系列歷史，2012年首輯《愛·回家》由劉丹、郭少芸、林漪娸等擔正，以馬家大宅為背景講述三代同堂故事，播出至2015年共995集。其後2016年開播的《愛·回家之八時入席》由萬毛舜筠、黎耀祥、陳國邦等主演，惟僅播出200集便完結。2017年接力的《愛·回家之開心速遞》則成為系列最長壽之作，故事由馬俊縈編審的《一屋老友記》變奏成熊氏一家，由劉丹、單立文、滕麗名等領銜，播出超過2,800集，陪伴觀眾走過近十年光陰。如今《三代同糖》以全新陣容接棒，能否延續系列口碑成為觀眾茶餘飯後的話題，8月開播後自有分曉。
網民熱議新陣容期待與擔憂並存
消息公布後隨即引起網民熱烈討論，不少人對車婉婉回歸幕前感到驚喜，留言表示「婉婉好耐冇拍劇，好期待佢演外婆」、「吳若希演中女應該幾適合」。亦有網民對李茵彤能否撐起長篇處境劇表示觀望，「Desta唱歌得，但演技要睇吓」。另外有資深劇迷感慨《開心速遞》即將落幕，「睇咗咁多年真係唔捨得，希望新劇唔好令人失望」，對《三代同糖》既期待又帶點忐忑。