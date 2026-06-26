愛‧回家之三代同糖｜新劇8月開播！車婉婉吳若希母女鬧翻掀起三代大戰！

無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》將於8月隆重登場！今日（26日）官方公布劇情大綱，劇集將聚焦「女性覺醒」與「世代火花」，由車婉婉、吳若希及李茵彤飾演三代女人。故事由車婉婉突然「覺醒」並殺入女兒吳若希家中展開，母女昔日積怨一觸即發，掀起連番家庭風雲！