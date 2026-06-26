愛‧回家之三代同糖｜新劇8月開播！車婉婉吳若希母女鬧翻掀起三代大戰！
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無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》將於8月隆重登場！今日（26日）官方公布劇情大綱，劇集將聚焦「女性覺醒」與「世代火花」，由車婉婉、吳若希及李茵彤飾演三代女人。故事由車婉婉突然「覺醒」並殺入女兒吳若希家中展開，母女昔日積怨一觸即發，掀起連番家庭風雲！
車婉婉突襲女兒吳若希家 決心尋回失落青春
《三代同糖》劇情講述投入大半生相夫教子的唐曹嘉冰（車婉婉飾）突然「覺醒」，毅然由加拿大飛返香港，並「進駐」單親媽咪女兒唐萬里（Lesley，吳若希飾）的住所。她決心要找回自己失落的時光及初戀的感覺，這個突然的決定，為原本平靜的家庭投下震撼彈。
母女昔日徹底鬧僵 祖孫聯手夾擊吳若希
原來當年阿冰（車婉婉飾）曾因女兒Lesley（吳若希飾）堅持要生下女兒唐芯（李茵彤飾）而徹底鬧僵。如今阿冰無預警殺入，不但擾亂Lesley的生活，更與投契的外孫女唐芯聯手「夾攻」身為媽媽的Lesley，令夾在中間的吳若希腹背受敵，三代女人的戰爭一觸即發。
劇集聚焦女性覺醒 吳若希面臨事業家庭雙重危機
《三代同糖》是一部關於「女性覺醒」、「世代火花」及「AI衝擊」的都市輕喜劇。在家庭關係緊張的同一時間，單親媽咪Lesley在工作上亦迎來極大危機。面對事業與家庭同時告急的雙重夾擊，她到底會如何自處，成為劇集的一大追看點。
網民期待新組合：三代女人一台戲！
對於新劇的演員配搭和劇情，網民表示相當期待：「車婉婉、吳若希、李茵彤做三代，呢個組合好有新鮮感！」、「劇情聽落好吸引，女性覺醒加世代矛盾，一定好多火花。」、「終於有新處境劇！希望好似《開心速遞》咁好睇！」、「吳若希做單親媽咪，仲要俾阿媽同個女夾擊，個角色好慘但好好戲！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期