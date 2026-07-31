愛．回家之開心速遞｜根叔一句「天下無不散之筵席」暗示告別！劉丹戲如人生網民爆喊勁心酸！
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TVB王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（30日）一集「根叔旅居四重奏」笑中有淚，劇情講到「根叔」劉丹考慮告別幕前，一句「天下無不散之筳席」竟與丹爺戲外心聲不謀而合，加上劇組的「歡送」安排，令無數網民睇到爆喊！
昨晚劇情預演告別 根叔萌生退意勁催淚
在昨晚播出的劇情中，熊家眾人因工作需要將相繼離港，由於擔心樹根（劉丹飾）獨自生活無人照顧，根叔於是輪流跟隨家人到非洲、吳旺達等地體驗生活。正當根叔決定跟隨若水（呂慧儀飾）移居甜絲絲群島，並打算退出主持多年的節目《渣流攤》時，劇情迎來了極為感人的一幕。當根叔說出「天下無不散之筳席」時，加上劇組特意準備「光榮息影」的字句，告別意味極濃，場面既傷感又溫馨。幸好最後他被拍檔池富（王俊棠飾）說服，決定重拾自己的生活節奏，才讓觀眾鬆一口氣。
劉丹戲如人生 「天下無不散之筵席」道盡心聲
劇中根叔的告別對白，其實正正反映了演員劉丹本人的心聲。自從《愛‧回家》宣布即將大結局後，丹爺每次接受傳媒訪問時，都曾多次提及同一句話。他總是淡然表示：「天下無不散之筵席。」這句對白不僅是根叔在劇中的感慨，更是丹爺面對這部拍攝近十年劇集即將落幕的真實感受。劇組巧妙地將演員的真實情感融入劇情，讓戲劇與現實互相呼應，難怪觀眾看得如此投入和感觸。
網民洗版大讚感動 「呢句對白好心酸」
該集播出後，網民反應極為熱烈，紛紛在討論區洗版，大讚劇情「笑中有淚」，並對根叔的對白感到萬分感慨。不少網民留言：「睇到根叔講『天下無不散之筵席』，真係忍唔住眼濕濕，好心酸！」、「編劇好有心，將丹爺嘅心聲放入劇本，戲如人生，睇到好感動！」、「呢集真係好有愛，熊家嘅感情好真摯。」、「光榮息影四個字一出，真係頂唔順，好似真係要同根叔講再見咁。」、「呢句對白真係好中，人生就係咁，好多嘢都要學識放手。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期