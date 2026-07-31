愛．回家之開心速遞｜根叔一句「天下無不散之筵席」暗示告別！劉丹戲如人生網民爆喊勁心酸！

TVB王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（30日）一集「根叔旅居四重奏」笑中有淚，劇情講到「根叔」劉丹考慮告別幕前，一句「天下無不散之筳席」竟與丹爺戲外心聲不謀而合，加上劇組的「歡送」安排，令無數網民睇到爆喊！