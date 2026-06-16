古佩玲《愛．回家》突然搬離熊家 劇組一個安排疑順應民意

古佩玲飾演的「素素」自搬入熊家後戲份大增，卻因演技被批「做作」、與陳浚霆組成「風素CP」令觀眾反感，長期面對網民要求其搬離熊家的聲浪。最新劇情中，素素終於正式搬離熊家，劇組疑似順應民意的安排令全城熱議。