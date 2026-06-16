古佩玲《愛．回家》突然搬離熊家 劇組一個安排疑順應民意
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古佩玲飾演的「素素」自搬入熊家後戲份大增，卻因演技被批「做作」、與陳浚霆組成「風素CP」令觀眾反感，長期面對網民要求其搬離熊家的聲浪。最新劇情中，素素終於正式搬離熊家，劇組疑似順應民意的安排令全城熱議。
《愛．回家》安排天台漏水促成素素搬走
在最新播出的集數中，《愛．回家之開心速遞》劇組以熊家天台漏水需要大肆維修為契機，安排古佩玲飾演的素素主動提出搬走。素素其後改與莊思明飾演的「阿Win」合租同居，正式脫離熊家主線。劇情同時轉向加強素素與陳浚霆飾演的「風少」之間的感情發展，兩人脫離熊家背景後似乎將擁有獨立的二人世界故事線。
古佩玲陳浚霆戲內戲外惹爭議未有正面回應
26歲的古佩玲自加入《愛．回家之開心速遞》後，因被力捧而引起部分觀眾不滿，其演技被批評為「非常做作」、角色塑造「太單一、太正面、太假」。加上與陳浚霆傳出緋聞，陳浚霆更曾在網上護花，令網友更為不忿。不過古佩玲早前回應二人關係時僅稱「只屬朋友關係」，對於演技爭議則未有正面回應。
風素CP強行發展感情線觀眾怨聲載道
素素搬入熊家後戲份大幅增加，與風少強行發展感情線，被網民狠批兩人「毫無化學反應」、「尷尬到爆」。觀眾長期在網上發起要求素素搬離熊家的訴求，認為角色霸佔過多篇幅影響整體劇情質素。今次劇組藉天台漏水的劇情安排素素搬走，被外界視為回應觀眾長期以來的不滿。
網民兩極反應有人歡呼有人質疑換湯不換藥
消息傳出後，支持素素搬離的觀眾紛紛在網上留言「終於等到呢一日」、「熊家終於恢復清靜」，讚賞編劇順應民意。然而另一派網民則持觀望態度，認為此舉只是「換湯不換藥」，擔心素素即使搬離熊家，其霸屏的戲份恐怕仍然難以減少，質疑劇組只是將角色換個場景繼續力捧。
資料或影片來源：原文刊於新假期