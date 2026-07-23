愛．回家之開心速遞｜呂慧儀煞科爆喊！點名感謝珍姐揭十年心聲
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《愛．回家之開心速遞》煞科日瀰漫不捨之情，一眾演員接受《東張西望》訪問時真情流露。「熊若水」呂慧儀更於鏡頭前直接爆喊，場面感人！她含淚感謝幕後團隊，更特別點名珍姐，究竟這近十年的合作藏著多少動人故事？
劉丹高呼我愛大家 呂慧儀聞言當場爆喊
在煞科日的訪問中，「熊家大家長」丹爺（劉丹飾）率先真情剖白，向眾人高呼：「到呢一剎那唔知講咩好，總之個感覺係我！愛！大！家！」，更感性表示：「總之大家記住愛回家，為你遮風擋雨嘅地方就係家。」丹爺金句一出，現場氣氛極為感人，不少演員如單立文及「二太」蘇恩磁已眼紅紅，而「熊若水」呂慧儀更是百感交集，直接在鏡頭前哭了出來，場面令人動容。
呂慧儀含淚謝幕後 「好難得每個人都咁愛大家」
情緒激動的呂慧儀，在訪問中帶頭感謝所有幕後功臣，她哽咽地說：「好難得一套劇裡面每個人都咁愛護大家，咁眾志成城、咁有Teamwork、咁有火去完成近10年嘅劇集。」她續言要感謝觀眾多年的支持，並特別點名多謝編審、監製以及珍姐。回憶起從第一集就與丹爺合作，她感觸地說：「由第一集第一場外景就同阿爸（丹爺）一齊拍，所以真係好感動同感恩」，並承諾：「我哋要好頭好尾做好佢！」
呂慧儀劉丹戲外情同父女 煞科日溫馨按摩
呂慧儀與劇中父親劉丹的感情，從戲內延伸至戲外，情同父女。在煞科現場，二人互動亦非常有愛，呂慧儀不時主動為丹爺按摩膊頭，舒緩疲勞，溫馨的畫面足見二人深厚的感情。這份家人般的溫情，正是《愛．回家》劇組最難能可貴的地方，也解釋了為何煞科會讓眾人如此不捨。
網民睇到眼濕濕 「熊家嘅愛好真實」
呂慧儀爆喊的片段播出後，不少網民表示感同身受，紛紛留言：「見到阿蟹喊我都忍唔住喊！」、「丹爺句『愛回家』真係好中！完全係劇集嘅靈魂！」、「熊家嘅愛好真實，唔只係做戲，係真感情！」、「多謝你哋帶俾我哋一個咁溫暖嘅家，辛苦晒！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期