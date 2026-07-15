《愛回家》大結局標題首曝光 呂慧儀發長文感謝幕後功臣
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《愛．回家之開心速遞》終於迎來大結局，最後一集第2868集標題正式曝光為「速遞開心．開心速遞」，飾演「熊若水」的呂慧儀今日在社交平台發長文感謝幕後編劇團隊，公開合照並逐一列出編審及編劇名字，一句「值得被記下來的名字」令人動容。
呂慧儀公開編劇組合照逐一點名致謝
呂慧儀在帖文中回憶多年來與編劇組的點滴，形容自己每次上去拎劇本經過編劇房，都會聽到「噼噼啪啪的打字聲」，有時又會傳出哈哈大笑的聲音，然後就會收到「搞笑搞喊搞怪搞鬼的劇本」。她坦言自己就像小粉絲般期待新劇本，「當有新劇本出就追着看，不經不覺也看完了這個長篇的故事」。她更用心地將每位編審和編劇的名字逐一寫出，強調「是值得被記下來的名字」，感謝他們創下如此佳績。
「熊若水」感激編劇團隊無數腦力陪伴
呂慧儀在文中特別提到編劇們的「腦力」，直言不知道他們的腦洞到底有多大，才能寫出接近3,000集的故事。她寫道：「謝謝你們的『腦力』陪伴了我好多好多個晚上。這邊畢業了，期待你們在新的崗位上繼續加油！」同時她亦不忘勉勵今日放榜的DSE考生，表示「無論結果如何，曾經付出的努力也值得被擁抱」，祝大家順利考到好成績。
大結局第2868集標題「速遞開心．開心速遞」首度曝光
《愛．回家之開心速遞》自2017年開播至今歷時多年，累積近3,000集的龐大故事量，是TVB近年最長壽的處境劇之一。如今大結局最後一集第2868集的標題正式曝光，名為「速遞開心．開心速遞」，以劇名首尾呼應作結，象徵這部陪伴觀眾多年的處境劇正式畫上句號。呂慧儀選擇在這個時刻向幕後團隊致敬，正正反映了台前幕後多年來建立的深厚情誼。
網民感觸留言不捨劇集完結
呂慧儀的帖文引來大批網民留言，不少觀眾表示追看多年終於要說再見，感到非常不捨。有網民留言「睇咗咁多年，真係好似自己屋企人畢業咁」，亦有人大讚呂慧儀有心逐一列出編劇名字，「幕後嘅人好少被記住，呢個舉動好暖心」。更有忠實觀眾表示大結局標題「速遞開心．開心速遞」令人鼻酸，「開頭同結尾都係開心，希望大家都開開心心」。
資料或影片來源：原文刊於新假期