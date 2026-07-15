《愛回家》大結局標題首曝光 呂慧儀發長文感謝幕後功臣

《愛．回家之開心速遞》終於迎來大結局，最後一集第2868集標題正式曝光為「速遞開心．開心速遞」，飾演「熊若水」的呂慧儀今日在社交平台發長文感謝幕後編劇團隊，公開合照並逐一列出編審及編劇名字，一句「值得被記下來的名字」令人動容。