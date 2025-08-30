《愛回家》8演員夜遊珠江！新疆女粉激動爆喊揭苦學7年廣東話 場面感人

無綫處境喜劇《愛•回家之開心速遞》人氣高企，劇組演員昨日（29日）拉大隊到廣州宣傳，晚上更與近300名粉絲登上珠江遊船，零距離互動共度七夕佳節，甜蜜氣氛滿瀉！活動期間，一名由新疆遠道而來的女粉絲更激動當場落淚，分享追劇多年的心聲，場面極之感人。究竟她為何如此激動？而一眾演員又有何反應？