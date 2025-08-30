《愛回家》8演員夜遊珠江！新疆女粉激動爆喊揭苦學7年廣東話 場面感人
昨晚七夕夜遊珠江 粉絲熱情迫爆遊船
《愛•回家之開心速遞》監製梁耀堅昨日率領八位演員，包括滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪、張景淳、林淑敏、古佩玲及陳浚霆，到廣州舉行粉絲見面會。繼下午的商場活動後，晚上重頭戲是與近300名粉絲一同登上遊船夜遊珠江，共度浪漫七夕。演員們甫開場即以溫馨小劇場送上驚喜，並獻唱劇集主題曲《這個家》，其後更與粉絲大玩CP遊戲挑戰及「表白牆互動」，又一同合唱《愛心灌溉》，歌聲與笑聲響遍珠江。活動福利滿滿，除了抽出幸運兒獲得演員親筆簽名紀念相冊外，更有機會探班劇組，令現場氣氛推至高峰。
新疆女粉激動爆喊 「為睇劇苦學廣東話」
在眾多熱情粉絲中，一位專程由新疆烏魯木齊飛到廣州的女粉絲成為全場焦點。當有機會分享時，她激動得當場落淚，坦言自己從2018年起就開始追看《愛•回家》，更因此下定決心努力學習廣東話，一番真情告白感動全場。她更遺憾地表示：「原本帶了禮物給演員，但可惜遺留在飛機」。雖然失落禮物，但她7年來的支持與付出，已是給演員們最好的禮物，場面溫馨感人，不少在場人士亦為之動容。
周嘉洛大讚浪漫 吳偉豪感動：似一家人
對於粉絲的熱情，一眾演員都深受感動。周嘉洛表示在七夕佳節與粉絲零距離接觸，感覺非常浪漫開心：「這個宣傳概念非常好」。而籍貫廣州的林淑敏則表示：「很感謝《愛•回家》可以帶我回家，並與多名粉絲零距離互動，感受家鄉珠江夜遊的樂趣，欣賞到小蠻腰的美景，讓我身為廣州人而感到更自豪」。吳偉豪亦有感而發，指事隔兩年再來廣州，粉絲熱情依舊，更發現不少人是從開播追隨至今，對角色劇情瞭如指掌：「近距離接觸仿似一家人般熟悉，很開心及感激」。
現場粉絲反應墟冚 歡呼聲響遍珠江
這次「遊船私享會」氣氛極之熱烈，粉絲的歡呼聲與尖叫聲響遍珠江河畔，熱情高漲。除了新疆女粉絲的感人分享外，全場粉絲在互動環節亦全情投入，不論是合唱歌曲還是玩遊戲，都反應踴躍。活動尾聲，演員們分成兩組與全場近300名粉絲逐一合照及簽名，福利大放送，將現場氣氛推至最高點。眾演員均表示每次到廣州都倍感親切，就像「回家」一樣溫暖，並依依不捨地結束了這個難忘的七夕晚上。