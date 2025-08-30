《愛回家》8演員廣州夜遊珠江！七夕與300粉絲零距離互動 新疆女粉激動爆喊揭7年追劇故事
七夕夜遊珠江全直擊 《愛回家》演員大派福利冧粉絲
昨晚七夕夜，滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪、張景淳、林淑敏、古佩玲及陳浚霆八位《愛回家》演員，在監製梁耀堅帶領下，於廣州珠江的遊船上舉行「遊船私享會」，與近300名粉絲共度浪漫佳節。演員們先以溫馨小劇場驚喜開場，並集體獻唱劇集主題曲《這個家》，其後更與粉絲大玩「表白牆互動」及CP遊戲挑戰，又一同合唱《愛心灌溉》，歌聲與笑聲響遍珠江。活動中更抽出幸運粉絲，送出演員親筆簽名的限量紀念相冊，甚至有機會親身探班劇組，福利滿滿，將現場氣氛推至高峰。
周嘉洛吳偉豪直呼似家人 林淑敏感動：感謝《愛回家》帶我回家
今次是《愛回家》劇組第五度到內地宣傳，演員們對粉絲的熱情都感受甚深。周嘉洛表示在七夕與粉絲零距離接觸感覺既浪漫又開心：「這個宣傳概念非常好」。吳偉豪亦有感而發，指事隔兩年再來廣州，粉絲熱情依舊，更發現不少人是從開播追隨至今，熟悉劇中角色劇情：「近距離接觸仿似一家人般熟悉，很開心及感激」。而本身是廣州人的林淑敏則感性表示：「很感謝《愛•回家》可以帶我回家，並與多名粉絲零距離互動，感受家鄉珠江夜遊的樂趣，欣賞到小蠻腰的美景，讓我身為廣州人而感到更自豪」。
新疆女粉絲激動爆喊 揭7年追劇感人故事
在眾多熱情粉絲中，一位專程由新疆烏魯木齊飛到廣州的女粉絲分享時更激動得當場落淚，場面感人。她透露自己從2018年就開始追看《愛•回家》，更因此下定決心努力學習廣東話，這份堅持與熱愛令在場演員大為感動。她更表示原本為演員們準備了禮物，可惜卻遺留在飛機上，雖然帶有遺憾，但能夠親眼見到偶像已心滿意足。這個跨越千里追星的故事，足證《愛回家》的魅力驚人，成功入屋打動全國觀眾的心。
現場粉絲熱情高漲 歡呼聲響遍珠江河畔
這次「遊船私享會」反應極度熱烈，粉絲的歡呼聲與尖叫聲響遍珠江兩岸，熱情高漲。除了精彩的舞台互動，演員們在活動尾聲更分成兩組，與全場近300名粉絲逐一合照及簽名留念，真正做到零距離接觸，讓每位粉絲都盡興而歸。不少粉絲表示，能夠在七夕這個特別的日子與心愛的演員們一同夜遊珠江，感覺就像夢一樣，絕對是個畢生難忘的晚上，大讚演員們親民貼地，完全沒有架子。