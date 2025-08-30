《愛回家》8演員廣州夜遊珠江！七夕與300粉絲零距離互動 新疆女粉激動爆喊揭7年追劇故事

處境喜劇《愛•回家之開心速遞》人氣高企，劇組演員昨晚（29日）趁七夕佳節，拉大隊到廣州與近300名粉絲登上珠江遊船，零距離甜蜜互動！現場除了大玩CP遊戲，更與粉絲溫馨合唱，氣氛極度高漲。當中一位由新疆遠道而來的忠實粉絲更激動落淚，究竟她背後有甚麼感人故事？