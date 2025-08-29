《愛回家》吳偉豪廣州活動 突向周嘉洛深情告白「人生有幾多個十年」粉絲逼爆商場尖叫！

處境劇《愛•回家之開心速遞》人氣高企，一眾演員今日（29日）第五度到訪內地宣傳！在廣州舉行的七夕見面會上，吳偉豪竟在台上突然向周嘉洛作「深情告白」，一番感言引爆全場逾千粉絲瘋狂尖叫，場面震撼，兩人兄弟情誼盡在不言中！