《愛回家》吳偉豪廣州活動 突向周嘉洛深情告白「人生有幾多個十年」粉絲逼爆商場尖叫！
今日（29日）《愛•回家之開心速遞》八位演員滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪等，在監製梁耀堅率領下現身廣州中華廣場，與粉絲共度七夕。活動一開場，演員們即合唱主題曲《這個家》，瞬間炒熱氣氛。現場人頭湧湧，逾千名粉絲逼爆商場，歡呼聲不絕。演員們更以CP形式分組與觀眾大玩KISSCAM、拋繡球等互動遊戲，同時透過抖音直播與線上觀眾見面，最高峰時有近2,000人同時觀看，線上線下同樣反應熱烈，足見劇集在內地的驚人叫座力。
吳偉豪台上真情流露「感恩有周嘉洛在身邊」
在活動的分享環節中，一眾演員暢談拍攝多年來的心得，吳偉豪突然有感而發，望向身旁的周嘉洛作「世紀告白」，真情流露感謝好兄弟多年來的陪伴：「好開心來到廣州做宣傳，多年來也好感恩有周嘉洛在身邊，人生有幾多個十年，我們是同一期藝訓班出來，之後一齊拍好多戲，每一次都好享受，希望未來繼續有好多機會合作。」一番感言令全場粉絲為之動容，而周嘉洛聽罷亦深情回應：「盡在不言中。」簡單一句話足以證明兩人兄弟情深厚。其他演員如滕麗名、呂慧儀等亦表示拍攝《愛•回家》非常幸福，每日開工都像回家一樣。
同屆訓練班出身 《愛回家》朱凌凌晉仔兄弟情回帶
吳偉豪與周嘉洛的兄弟情之所以如此動人，全因兩人識於微時。翻查資料，兩人同為無綫電視藝員訓練班的同屆畢業生，出道後不久便一同被選中加入《愛•回家之開心速遞》劇組，分別飾演「朱凌凌」及「金城安」這對摯友，劇中火花十足，深受觀眾喜愛。兩人由訓練班同學，到劇中好兄弟，再到現實中的好友，多年來互相扶持成長，難怪吳偉豪在台上會如此感觸，將多年來的兄弟情宣之於口，呼應了劇中角色的深厚友誼，讓粉絲大為感動。
現場粉絲反應墟冚 尖叫聲歡呼聲不絕
今次是《愛•回家》劇組第三度到訪廣州，但粉絲熱情絲毫不減。當吳偉豪向周嘉洛「告白」時，現場氣氛更被推至最高峰，逾千名粉絲立即報以雷動的掌聲和尖叫聲，歡呼聲響徹整個商場，不少人更舉機拍下這感動一刻。除了現場反應熱烈，線上直播間的互動亦相當踴躍，點讚數輕易突破8,000人，演員們更即場加碼挑戰隨機遊戲，並教粉絲跳主題曲舞蹈，活動最後更送出限量禮物，可謂是寵粉無極限，難怪劇集能長做長有，深受各地觀眾支持。