《愛回家》吳偉豪廣州活動 突向周嘉洛深情告白「人生有幾多個十年」粉絲逼爆商場尖叫！

處境劇《愛•回家之開心速遞》人氣高企，一眾演員今日（29日）第五度到訪內地宣傳！在廣州舉行的七夕見面會上，吳偉豪竟在台上突然向周嘉洛作「深情告白」，一番感言引爆全場逾千粉絲瘋狂尖叫，場面震撼，兩人兄弟情誼盡在不言中！

《愛回家》七夕殺上廣州 逾千粉絲逼爆商場

今日（29日）《愛•回家之開心速遞》八位演員滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪等，在監製梁耀堅率領下現身廣州中華廣場，與粉絲共度七夕。活動一開場，演員們即合唱主題曲《這個家》，瞬間炒熱氣氛。現場人頭湧湧，逾千名粉絲逼爆商場，歡呼聲不絕。演員們更以CP形式分組與觀眾大玩KISSCAM、拋繡球等互動遊戲，同時透過抖音直播與線上觀眾見面，最高峰時有近2,000人同時觀看，線上線下同樣反應熱烈，足見劇集在內地的驚人叫座力。

吳偉豪台上真情流露「感恩有周嘉洛在身邊」

在活動的分享環節中，一眾演員暢談拍攝多年來的心得，吳偉豪突然有感而發，望向身旁的周嘉洛作「世紀告白」，真情流露感謝好兄弟多年來的陪伴：「好開心來到廣州做宣傳，多年來也好感恩有周嘉洛在身邊，人生有幾多個十年，我們是同一期藝訓班出來，之後一齊拍好多戲，每一次都好享受，希望未來繼續有好多機會合作。」一番感言令全場粉絲為之動容，而周嘉洛聽罷亦深情回應：「盡在不言中。」簡單一句話足以證明兩人兄弟情深厚。其他演員如滕麗名、呂慧儀等亦表示拍攝《愛•回家》非常幸福，每日開工都像回家一樣。

同屆訓練班出身 《愛回家》朱凌凌晉仔兄弟情回帶

吳偉豪與周嘉洛的兄弟情之所以如此動人，全因兩人識於微時。翻查資料，兩人同為無綫電視藝員訓練班的同屆畢業生，出道後不久便一同被選中加入《愛•回家之開心速遞》劇組，分別飾演「朱凌凌」及「金城安」這對摯友，劇中火花十足，深受觀眾喜愛。兩人由訓練班同學，到劇中好兄弟，再到現實中的好友，多年來互相扶持成長，難怪吳偉豪在台上會如此感觸，將多年來的兄弟情宣之於口，呼應了劇中角色的深厚友誼，讓粉絲大為感動。

現場粉絲反應墟冚 尖叫聲歡呼聲不絕

今次是《愛•回家》劇組第三度到訪廣州，但粉絲熱情絲毫不減。當吳偉豪向周嘉洛「告白」時，現場氣氛更被推至最高峰，逾千名粉絲立即報以雷動的掌聲和尖叫聲，歡呼聲響徹整個商場，不少人更舉機拍下這感動一刻。除了現場反應熱烈，線上直播間的互動亦相當踴躍，點讚數輕易突破8,000人，演員們更即場加碼挑戰隨機遊戲，並教粉絲跳主題曲舞蹈，活動最後更送出限量禮物，可謂是寵粉無極限，難怪劇集能長做長有，深受各地觀眾支持。

愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

