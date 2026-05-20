愛．回家之開心速遞｜神秘女神降臨安凌CP反目？周嘉洛吳偉豪為藍玫瑰被袋爭風呷醋！

《愛．回家之開心速遞》劇情再掀高潮！據21日播出的內容，金城安（周嘉洛飾）與朱凌凌（吳偉豪飾）這對好兄弟，竟因一位「神秘女神」而上演爭風呷醋大作戰！事件由一張從天而降的藍玫瑰被袋引發，二人為引女神現身各出奇謀，兄弟情面臨重大考驗！