愛．回家之開心速遞｜神秘女神降臨安凌CP反目？周嘉洛吳偉豪為藍玫瑰被袋爭風呷醋！
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《愛．回家之開心速遞》劇情再掀高潮！據21日播出的內容，金城安（周嘉洛飾）與朱凌凌（吳偉豪飾）這對好兄弟，竟因一位「神秘女神」而上演爭風呷醋大作戰！事件由一張從天而降的藍玫瑰被袋引發，二人為引女神現身各出奇謀，兄弟情面臨重大考驗！
神秘藍玫瑰被袋從天而降
根據劇情預告將上演「守護藍玫瑰大作戰」。故事講述一張印有藍玫瑰圖案的被袋，竟離奇地從天而降，跌落在朱凌凌房間窗外的水管上。這個充滿浪漫氣息的物件，瞬間點燃了金城安與朱凌凌的無窮幻想，二人更因此展開一場胡鬧至極的搞笑戲碼，誓要找出這位神秘的「被袋主人」。
周嘉洛吳偉豪幻想大暴走 兄弟爆發爭奪戰
面對這張神秘的被袋，安凌二人各自展開幻想。充滿藝術氣息的朱凌凌，深信物主是一位氣質脫俗的「美女藝術家」；而想法天馬行空的金城安，則認定對方是位型格十足的「女霸總」。為了引得心目中的女神現真身，二人各自出盡法寶，展開一場激烈的爭奪戰，昔日的好兄弟情誼，似乎將因這位素未謀面的女神而受到嚴峻考驗！
網民熱議女神真身 「安凌CP要拆夥？」
預告一出，立即引發網民熱烈猜測女神的真正身份，更擔心安凌CP的兄弟情！
「安凌CP唔通真係要為女反面？唔好掛！」
「個女神會唔會係新角色？定係熟人客串？」
「我估個被袋其實係熊若水或者其他女角色唔小心跌落街咋嘛！」
「周嘉洛幻想女霸總，吳偉豪幻想藝術家，好符合佢哋性格，實係好好笑！」
「好期待睇佢哋兩個點樣爭，一定好白痴好好笑！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期