愛·回家｜周嘉洛英雄救美林凱恩！深情告白「我唔會畀人傷害你」全網暴動

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《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮！昨晚（8日）播出的第2,846集，金城安（周嘉洛飾）為保護Bonnie（林凱恩飾）竟上演一場「擋婚大混戰」，更在事後拋出超深情告白，場面震撼。畫面中他奮不顧身對抗惡霸上司，究竟這對昔日戀人「安Bon CP」是否會因此迎來復合曙光？

昨晚直擊！金城安上演擋婚大混戰

劇情講述金城安因不忍吳旺達上司牙斬斬（蔡康年飾）瘋狂「捽數」，竟出奇招為對方物色對象，希望轉移其視線，沒想到卻意外令牙斬斬看上了Bonnie。牙斬斬不僅設計將Bonnie的男友蔥頭（丘梓謙飾）困在吳旺達，更趁著農曆十四的求偶夜，企圖用「情箭」對Bonnie「霸王硬上弓」。金城安識破其奸計後，立即率領好兄弟朱凌凌（吳偉豪飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）上演英雄救美，場面一度混亂。最搞笑的是，當四個男人在後方激烈打鬥時，身處前方的Bonnie竟對一切懵然不知，繼續專心工作。

周嘉洛驚人腰力掟煲救美！深情告白：有我一日唔會畀人傷害你

在千鈞一髮之際，金城安為阻止牙斬斬吹出情箭，竟使出驚人腰力，帥氣地向對方掟出瓦煲，成功保住Bonnie的清白！而中了「情箭」的金城安，更被逼以超人姿勢「定格」長達15秒，完美展現了演員周嘉洛驚人的核心力量，場面爆笑。成功解救Bonnie後，雖然被上司喝令「睇路」，但金城安望著能繼續與男友蔥頭談情的Bonnie，竟一臉安慰地說出：「放心啦，就算蔥頭唔喺度，只要有我金城安一日，我都唔會畀人傷害你。」這句深情對白瞬間觸動了所有觀眾的心。

大結局前夕伏線？周嘉洛煞科照引爆安Bon復合許願潮

今次金城安的深情守護，再次點燃了網民對「安Bon CP」復合的期望。事實上，早前周嘉洛在社交平台上載一張《愛‧回家》的最後外景煞科照，由於照片中他與林凱恩同場，已引發大批粉絲湧入留言區「許願」，紛紛表示希望在大結局能看到金城安與Bonnie破鏡重圓。昨晚這段英雄救美的劇情，加上結尾的深情對白，無疑是為這對CP的最終走向埋下了重要伏線，讓劇迷更加期待二人之後的發展。

網民睇到喊！洗版狂讚金城安：安Bon復合Please

昨晚一集播出後，網上討論區瞬間被洗版，網民對金城安的舉動大為感動，紛紛留言力撐「安Bon CP」復合。有網民激動表示：「安仔最後好深情」、「安仔好 Man，Man爆呀！」、「最後嗰幕真係喊咗，好感動」。亦有許多人從對白中看到復合的希望：「最後係咪暗示安仔對 Bonnie 仲有意思」、「求求編劇，安 Bon 復合 Please」、「呢句告白等咗幾百集！」。

愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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