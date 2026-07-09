愛·回家｜周嘉洛英雄救美林凱恩！深情告白「我唔會畀人傷害你」全網暴動

《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮！昨晚（8日）播出的第2,846集，金城安（周嘉洛飾）為保護Bonnie（林凱恩飾）竟上演一場「擋婚大混戰」，更在事後拋出超深情告白，場面震撼。畫面中他奮不顧身對抗惡霸上司，究竟這對昔日戀人「安Bon CP」是否會因此迎來復合曙光？