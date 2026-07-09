愛·回家之開心速遞｜周嘉洛為救舊愛林凱恩 驚人腰力掟煲上演擋婚大混戰 網民睇到喊：求復合！
昨晚劇情大暴走 金城安上演擋婚大混戰
《愛·回家》臨近結局，劇情愈發精彩，昨晚（8日）播出的第2,846集，就上演了粉絲期待已久的「安Bon」感情線突破。事緣金城安（周嘉洛飾）的上司牙斬斬（蔡康年飾）不斷向焉知購「捽數」，金城安為轉移其視線，竟出奇招為他物色對象，沒想到牙斬斬竟看中了Bonnie（林凱恩飾）。牙斬斬更在農曆十四的吳旺達求偶夜，企圖用「情箭」硬娶Bonnie。金城安得悉後，立即率領朱凌凌（吳偉豪飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）上演「擋婚大混戰」，最搞笑的是，四個男人在後方打得火熱，前方的Bonnie竟懵然不知，繼續專心工作，畫面相當爆笑。
周嘉洛驚人腰力救美 再爆深情告白冧爆全網
在千鈞一髮之際，金城安為阻止牙斬斬吹出情箭，竟使出驚人腰力向對方「掟煲」，成功保住Bonnie的清白！而中了「情箭」的金城安，更被逼以超人姿勢「定格」長達15秒，完美展示了周嘉洛驚人的核心力量。雖然最終成功救美，但看到曾深愛的Bonnie能繼續與男友蔥頭（丘梓謙飾）開心談情，金城安竟一面安慰地說出：「放心啦，就算蔥頭唔喺度，只要有我金城安一日，我都唔會畀人傷害你。」這句情深說話，瞬間感動無數觀眾。
大結局前夕埋伏筆 網民集氣安Bon復合
其實早前「金城安」周嘉洛上載《愛‧回家》最後一場外景煞科照時，因為同場有「Bonnie」林凱恩，已引發大批網民在社交平台「許願」，希望在大結局能看到「安 BonCP」復合。昨晚劇情中，金城安奮不顧身保護舊愛，加上最後的深情剖白，似乎是為這對CP的最終走向埋下重要伏筆，不少粉絲都認為編劇似乎聽到了大家的呼喚，讓這段關係重燃希望，令觀眾更加期待大結局的來臨。
網民睇到眼濕濕 狂洗版：安仔好Man
金城安的英勇行為及深情對白，引爆網民熱烈討論，不少人表示被深深感動，紛紛留言洗版。網民的反應極之熱烈：「安仔最後好深情」、「安仔好 Man」、「最後嗰幕真係喊咗」、「最後係咪暗示安仔對 Bonnie 仲有意思」、「安 Bon 復合 Please」。