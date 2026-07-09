愛·回家之開心速遞｜周嘉洛為救舊愛林凱恩 驚人腰力掟煲上演擋婚大混戰 網民睇到喊：求復合！

昨晚（8日）《愛·回家之開心速遞》劇情掀起高潮，金城安（周嘉洛飾）為保護舊愛Bonnie（林凱恩飾）免被逼婚，竟上演一場「擋婚大混戰」！混亂中他更使出驚人腰力掟煲救美，最後一句深情告白更冧爆全網，難道「安Bon CP」復合有望？