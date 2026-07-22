愛·回家之開心速遞｜安Bon CP世紀之吻2.0！周嘉洛暗示結局：可以係互相守護

今晚（22日）播出的TVB節目《愛·回家之開心速遞》投下超級震撼彈！在官方釋出的預告中，金城安（周嘉洛飾）竟在教堂上演搶婚戲碼，更與Bonnie（林凱恩飾）意外上演「安Bon世紀之吻2.0」，畫面極度震撼。事隔9年再度親吻，究竟這對經典CP會否復合，瞬間掀起網民洶湧群情！