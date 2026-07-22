愛·回家之開心速遞｜安Bon CP世紀之吻2.0！周嘉洛暗示結局：可以係互相守護
金城安教堂搶婚 上演世紀之吻2.0
在今晚播出的第2,856集「真的嫁給你」中，劇情峰迴路轉！Bonnie不知何故竟與牙斬斬（蔡康年飾）舉行婚禮，但她全程神情哀傷，表現極度抗拒。就在牙斬斬準備吻向Bonnie的一刻，金城安突然殺到，一手將Bonnie拉走，卻因用力過度，雙雙跌倒，意外上演了「安Bon世紀之吻2.0」！原來這一切與蔥頭（丘梓謙飾）有關，他本想向Bonnie求婚，卻陰差陽錯下失去「結婚權」，更面臨終身監禁危機，事件的發展實在令人意想不到。
周嘉洛爆金句暗示結局 林凱恩感激戰友在身邊
對於相隔9年再次上演世紀之吻，「安Bon」兩位主角接受娛樂新聞台訪問時亦有感而發。林凱恩笑言全靠粉絲支持：「多謝網民同埋支持我哋嘅人啦！」她更形容與周嘉洛的關係是「好戰友」，感激對方一直在身邊見證彼此成長。周嘉洛則憶述當年：「我記得我螢幕初吻係畀咗你嘅，拍嗰幕時我記得我係好緊張嘅，咁就事隔十年。」被問到復合可能性，周嘉洛卻語帶玄機，似乎在暗示結局：「我個人就唔想拆散你同蔥頭嘅，安仔同Bonnie個關係都幾好吖，唔一定要長相廝守，可以係互相守護，我覺得呢件事係靚嘅。」
2017年初吻至今 安Bon CP 9年情路回顧
「安Bon CP」一直是《愛·回家》系列的經典情侶檔，深受觀眾喜愛。兩人的關係始於青澀的學生時代，而他們的「初吻」更要追溯到2017年12月。當時的一吻定情，正式確立了「安Bon CP」的地位，成為無數劇迷心目中的集體回憶。多年來，即使二人的感情線經歷多次分合，但粉絲們始終對他們復合抱有期望。這次相隔長達9年後再度上演「世紀之吻」，無疑是向一直支持他們的觀眾派發巨型彩蛋，也讓大家重新審視這段橫跨多年的深刻羈絆。
網民興奮洗版 狂嗌安Bon復合
預告片一出，網民反應極為熱烈，對於「安Bon CP」終於迎來世紀之吻2.0大感振奮，討論區及社交平台被瘋狂洗版，粉絲紛紛留言狂嗌二人復合。網民留言表示：「終於等到呢一日！安Bon is real！」、「睇預告都睇到眼濕濕，9年啦！求下編劇唔好再虐佢哋！」、「周嘉洛句『互相守護』好有深度，但都係想佢哋一齊返！」、「搶婚呢幕太經典，回憶返哂嚟！」、「唔理！今晚一定要復合！」