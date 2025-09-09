《愛回家》Chantel暫別熊家全家唔捨 周嘉洛換房驚見變態鄰居 竟決定鬥變態反擊？

《愛回家之開心速遞》最新劇情引發熱議！第2637集講到Chantel（彤彤）完成課程後要暫別熊家返回澳洲，眾人依依不捨之際，金城安（周嘉洛飾）卻暗自歡喜，以為終於可以換回自己的大房。誰知天降變態鄰居，令換房美夢瞬間幻滅，安仔更決定「以牙還牙」，劇情超展開！