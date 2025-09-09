《愛回家》Chantel暫別熊家全家唔捨 周嘉洛換房驚見變態鄰居 竟決定鬥變態反擊？
Chantel暫別熊家全家唔捨 金城安獨自暗喜
在最新一集《愛回家》中，劇情講述為熊家帶來不少歡樂的Chantel（彤彤），因為已經讀完課程，需要暫時離開熊家，返回澳洲生活。面對突如其來的離別，熊家上下都表現得非常不捨，瀰漫著一片傷感的氣氛。然而，家中卻有一人例外，他就是金城安（周嘉洛飾）。原來安仔一直對自己要讓出大房耿耿於懷，如今Chantel要離開，意味著他終於可以名正言順地換回屬於自己的大房，因此他不但沒有不捨，反而內心暗自竊喜，期待著重奪大房的一刻。
周嘉洛換房美夢破碎 驚揭對面樓藏變態鄰居
正當金城安滿心歡喜，準備實行他的「換房大計」時，一個意想不到的衝擊卻迎面而來！原來他心心念念的大房，窗外對面樓竟然住了一個行為怪異的變態鄰居。這個突發狀況令熊家上下都感到不安，更直接粉碎了安仔想搬回大房的美夢，因為沒有人想住在一個時刻被變態鄰居窺視的房間裡。安仔的換房計劃瞬間觸礁，從天堂掉到地獄，場面既尷尬又搞笑，令他大受打擊。
金城安拒絕屈服出招反擊 上演變態鄰居攻防戰
面對換房計劃被變態鄰居徹底破壞，不願輕易放棄的金城安沒有選擇退縮，反而決定採取極端手段進行反擊！眼見換房無望，他竟然萌生出一個瘋狂的念頭——要跟對面樓的鄰居「鬥變態」，希望透過「以暴易暴」的方式將對方嚇走，從而奪回自己的房間。安仔這個破格的決定，預告著一場荒謬絕倫的「變態攻防戰」即將上演，究竟他會使出甚麼奇招？最終又能否成功擊退變態鄰居，順利換房？劇情發展實在令人期待。
《愛回家》劇組承諾不換角 姚焯菲隨時歸隊
Chantel離港前於日前（8月19日）出席了《愛·回家之開心速遞》的七夕宣傳活動，這也是她臨行前最後一個公開的官方活動。Chantel即將離港近4個月，一眾劇組成員都大感不捨。不過，粉絲們可以放心，劇組已公開表示會保留Chantel的角色，絕不換人，更表明歡迎她隨時「歸家」，為她的演藝之路大開綠燈。看來即使Chantel短暫離開，她在《愛·回家》的地位依然穩固，待她學成歸來後，隨時可以重返劇組與觀眾見面。