愛．回家｜單立文揭十年風雨意義！大小姐驚爆煞科後繼續返廠？

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《愛．回家之開心速遞》煞科日除了不捨淚水，更有眾多演員的深刻感言。單立文道出劇集陪伴港人走過十年風雨的奇蹟，而向來霸氣的「大小姐」林淑敏更驚爆自己可能改不掉上班習慣，究竟她最擔心發生甚麼事？

單立文感言締造奇蹟 「風雨中帶歡樂畀大家」

劇中搞笑的「熊樹仁」單立文，在煞科日收起笑臉，感觸地道出了《愛．回家》對香港人的重大意義。他簡而精地總結：「龍家熊家締造咗奇蹟，晚晚陪大家食飯。」他認為劇集在過去十年發揮了重要作用：「呢十年，香港好多高高低低、風風雨雨，但我哋都笑住帶歡樂畀大家，等大家可以開開心心咁食飯。」一番話道出了劇組仝人的堅持與使命感。

大小姐林淑敏強忍不捨 「驚聽日繼續返11廠」

至於憑「大小姐」龍力蓮一角深入民心的林淑敏，雖然在鏡頭前未有落淚，但坦言內心相當感觸。她透露自己一直努力壓抑情緒：「我一路同自己講呢部戲未完，咁先至可以繼續維持喜感，有提自己唔好將唔捨得放喺塊面。」當煞科一刻終於來臨，她半開玩笑地道出內心憂慮：「但係而家終於嚟到，我驚我唔習慣，我驚我聽日繼續返11廠。」

羅樂林樊亦敏角色深入民心 「連我名都唔記得」

「龍家大家長」羅樂林與「三太」樊亦敏同樣對角色深入民心感到非常感恩。羅樂林笑言：「呢10年人哋連我名都唔記得，淨係記得大龍生，真係好開心。」樊亦敏亦分享道：「出街啲細路仔都叫我三太，好有成功感。」她更以半搞笑的方式表達不捨之情，真情告白：「到呢刻仲未相信我真係喺呢度拍完囉，我一陣間會匿埋喊。」

網民激讚演員專業 「每個角色都係經典」

一眾資深演員的感言引起網民極大迴響，大讚他們敬業樂業。網民留言表示：「豹哥講得好好，真係陪住我哋食飯大！」、「大小姐真係好專業，為咗角色強忍情緒，好心痛又好敬佩！」、「大龍生同三太呢啲名已經入晒屋，係經典中嘅經典！」、「十年唔係一個短時間，多謝所有演員嘅付出！」。

愛回家之開心速遞 單立文 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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