愛·回家之開心速遞｜鎮山之寶「大四喜」驚喜合體！重現經典Hip Hop裝

《愛·回家之開心速遞》大結局拍攝現場驚喜連連！在近百人演員陣容中，除了有人氣角色回歸，最令粉絲瘋狂的，莫過於鎮山之寶「大四喜」驚喜現身合體，更齊齊換上經典彩色Hip Hop裝，似乎預告將重現經典舞台，消息一出即時勾起網民集體回憶！