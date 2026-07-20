愛·回家之開心速遞｜鎮山之寶「大四喜」驚喜合體！重現經典Hip Hop裝
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《愛·回家之開心速遞》大結局拍攝現場驚喜連連！在近百人演員陣容中，除了有人氣角色回歸，最令粉絲瘋狂的，莫過於鎮山之寶「大四喜」驚喜現身合體，更齊齊換上經典彩色Hip Hop裝，似乎預告將重現經典舞台，消息一出即時勾起網民集體回憶！
結局周拍攝現場 「大四喜」驚喜現身成焦點
在官方發布的結局周拍攝花絮中，可謂星光熠熠，但在人海之中，最搶鏡的絕對是《愛·回家》的鎮山之寶「大四喜」！熊樹根（劉丹飾）、大龍生（羅樂林飾）、譚道德（陳榮峻飾）及龍敢佳「Kai 叔」（鍾志光飾）四位元老級人馬驚喜合體，成為全場焦點中的焦點，他們的出現無疑是為大結局送給觀眾的最大彩蛋之一。
劉丹羅樂林換上彩色Hip Hop裝 疑似舞台上開心表演
「大四喜」不但齊人現身，更誠意十足地換上曾經陪伴觀眾渡過不少個開心晚上的彩色Hip Hop裝！從照片所見，四人站在一個疑似舞台的地方開心表演，表情相當投入。看來觀眾又有機會再次欣賞到他們充滿活力的演出，大享耳福兼眼福。這個經典造型的回歸，瞬間讓粉絲們的期待值推至最高點。
姚焯菲Chantel驚喜回歸 與周嘉洛開心打招呼
除了「大四喜」合體外，現場另一個較為驚喜的亮點，就是在劇中頗受歡迎的姚焯菲（Chantel）亦有「回歸」！在花絮照片中，可以見到Chantel與金城安（周嘉洛飾）開心打招呼，兩人久別重逢的畫面，也讓不少劇迷感到興奮，期待他們在結局周會否有新的互動火花。
網民集體回憶湧現：「回憶返晒嚟！」
「大四喜」重現江湖的消息，瞬間在網上引爆討論，網民紛紛表示集體回憶湧現。有網民激動留言：「係大四喜啊！回憶返晒嚟！」、「佢哋套衫好經典！無敵！」、「又有得聽佢哋Rap？今次會唱咩？」、「估唔到結局會見到佢哋合體！好感動！圓滿了！」、「Chantel都返嚟客串？太好啦！想睇佢同安仔！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期