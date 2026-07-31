愛．回家之開心速遞｜告別10年！下周大結局搞派對 5萬粉絲爭崩頭與演員齊睇結局！

播足近十年的TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》即將畫上句號，並於下周五（8月7日）迎來大結局！為紀念這個歷史性時刻，官方不但宣布舉行告別派對，更透露早前的粉絲問答挑戰吸引近50,000人參加，究竟這場告別盛會有何驚喜？