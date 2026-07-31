愛．回家之開心速遞｜告別10年！下周大結局搞派對 5萬粉絲爭崩頭與演員齊睇結局！
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播足近十年的TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》即將畫上句號，並於下周五（8月7日）迎來大結局！為紀念這個歷史性時刻，官方不但宣布舉行告別派對，更透露早前的粉絲問答挑戰吸引近50,000人參加，究竟這場告別盛會有何驚喜？
下周五沙田搞告別派對 全台演員陪你睇結局
為隆重其事，無綫將於大結局當晚，即8月7日晚上7點，於沙田新城市廣場1樓的羅馬圓型獻技場舉行《正官庄全城開心‧愛回家派對》。屆時一眾《愛‧回家》演員將會齊集現場，與觀眾一同重溫劇集十年來的重點精彩片段。此外，演員們更會大方分享拍攝十年以來的各種有趣及感人點滴，與一眾忠實粉絲共同創造最後的溫馨回憶，為這部長壽劇集畫上完美句號。
近5萬粉絲爭做鐵粉 官方抽25名幸運兒獲VIP飛
除了線下派對，官方早前舉辦的「愛‧回家之開心速遞，『咁就 10 年』終極榮譽粉絲爭霸戰」問答活動亦反應空前熱烈。截至昨日（30日），活動在短短三星期內已吸引近50,000名粉絲接受挑戰，當中更有近1,000名鐵粉成功答中所有題目贏得滿分，足見劇集在觀眾心中的地位。為答謝粉絲踴躍支持，官方今午宣布將以抽籤方式，從滿分粉絲中選出25名幸運兒，每人可獲兩張派對VIP入場券，能夠超近距離與演員們齊齊坐定定收睇大結局！活動將於今晚（31日）11點59分結束，粉絲們要把握最後機會！
網民大嘆不捨 誓要爭取最後機會
劇集即將大結局及舉辦告別派對的消息一出，立即引起網民熱烈討論，不少人對這部陪伴大家十年的劇集表示極度不捨。網民紛紛留言：「嘩！十年真係唔係講笑，晚晚食飯都係睇佢，真係好唔捨得！」、「原來有問答比賽！差啲走寶，即刻去玩先，好想同班演員一齊睇大結局啊！」、「近50,000人參加，證明《愛回家》真係深入民心！」、「希望可以抽中我！做咗十年粉絲，呢個係最好嘅禮物！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期