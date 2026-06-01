張景淳為戲苦練拉龍鬚糖！親揭背後辛酸：「好食就好難」 畫面極珍貴！

最新娛聞
東方新地

廣告

為求演出逼真，演員到底可以去到幾盡？在《愛‧回家之開心速遞》中飾演龔燁的張景淳，近日為配合角色轉行賣龍鬚糖的劇情，竟親身上陣學習這門傳統手藝，更坦言過程並不容易，一番敬業精神的告白，讓觀眾看到他對演出的投入與執著。

張景淳親身上陣學藝 專業師傅旁身指導

在明晚（6月2日）播出的集數中，觀眾將會看到龔燁製作龍鬚糖的場面。據悉，為了讓畫面更具真實感，劇組特意安排了專業的龍鬚糖師傅在場指導，而張景淳亦親自落場，在鏡頭前真實地進行拉糖、包裹等工序。他透露，劇中許多場口都是他親手完成，絕非只是擺甫士，足見其用心程度。

張景淳親揭製作秘辛：整唔難 好食就好難

對於首次接觸龍鬚糖製作，張景淳接受訪問時笑言箇中大有學問，並道出金句：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」他坦言，在師傅指導下要「整唔難」，但要做到「好食就好難」，深刻體會到傳統小食背後所蘊含的功夫與心血。

網民大讚敬業精神：難怪龔燁做得咁好

張景淳為角色下苦功的消息傳出後，引來網民一片讚好。不少觀眾留言大讚：「好敬業！唔係個個演員都肯親身學」、「難怪龔燁做得咁好，原來真人咁搏！」、「睇完都想即刻去買龍鬚糖食，支持傳統手藝！」、「演員的專業態度值得尊重！」、「期待睇到龔燁師傅嘅誕生！」。

愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 張景淳 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 