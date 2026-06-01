張景淳為戲苦練拉龍鬚糖！親揭背後辛酸：「好食就好難」 畫面極珍貴！
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為求演出逼真，演員到底可以去到幾盡？在《愛‧回家之開心速遞》中飾演龔燁的張景淳，近日為配合角色轉行賣龍鬚糖的劇情，竟親身上陣學習這門傳統手藝，更坦言過程並不容易，一番敬業精神的告白，讓觀眾看到他對演出的投入與執著。
張景淳親身上陣學藝 專業師傅旁身指導
在明晚（6月2日）播出的集數中，觀眾將會看到龔燁製作龍鬚糖的場面。據悉，為了讓畫面更具真實感，劇組特意安排了專業的龍鬚糖師傅在場指導，而張景淳亦親自落場，在鏡頭前真實地進行拉糖、包裹等工序。他透露，劇中許多場口都是他親手完成，絕非只是擺甫士，足見其用心程度。
張景淳親揭製作秘辛：整唔難 好食就好難
對於首次接觸龍鬚糖製作，張景淳接受訪問時笑言箇中大有學問，並道出金句：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」他坦言，在師傅指導下要「整唔難」，但要做到「好食就好難」，深刻體會到傳統小食背後所蘊含的功夫與心血。
網民大讚敬業精神：難怪龔燁做得咁好
張景淳為角色下苦功的消息傳出後，引來網民一片讚好。不少觀眾留言大讚：「好敬業！唔係個個演員都肯親身學」、「難怪龔燁做得咁好，原來真人咁搏！」、「睇完都想即刻去買龍鬚糖食，支持傳統手藝！」、「演員的專業態度值得尊重！」、「期待睇到龔燁師傅嘅誕生！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期