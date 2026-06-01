張景淳為戲苦練拉龍鬚糖！親揭背後辛酸：「好食就好難」 畫面極珍貴！

為求演出逼真，演員到底可以去到幾盡？在《愛‧回家之開心速遞》中飾演龔燁的張景淳，近日為配合角色轉行賣龍鬚糖的劇情，竟親身上陣學習這門傳統手藝，更坦言過程並不容易，一番敬業精神的告白，讓觀眾看到他對演出的投入與執著。