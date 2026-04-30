愛·回家｜神還原跪地戴錶勁啜核！KC深情對望邵初引爆網民笑彈

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（29日）又成功製造話題！劇情竟「神還原」早前一宗城中熱話，KC（歐瑞偉飾）一幕跪地為下屬戴錶的深情場面，因細節還原度極高而充滿喜感，引發網民集體爆笑，大讚劇組「抽水」速度快狠準，究竟是哪個細節讓觀眾笑個不停？