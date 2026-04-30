愛·回家｜神還原跪地戴錶勁啜核！KC深情對望邵初引爆網民笑彈
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TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（29日）又成功製造話題！劇情竟「神還原」早前一宗城中熱話，KC（歐瑞偉飾）一幕跪地為下屬戴錶的深情場面，因細節還原度極高而充滿喜感，引發網民集體爆笑，大讚劇組「抽水」速度快狠準，究竟是哪個細節讓觀眾笑個不停？
KC擊退敵人跪地為邵初戴錶 神還原度極高
在昨晚播出的第2,796集中，KC（歐瑞偉飾）化身大俠擊退敵人後，劇情迎來意想不到的高潮。他突然轉身向下屬湯令上（邵初飾）單膝下跪，並從口袋中緩緩拿出一隻手錶，深情款款地凝望著對方，再親手為她戴上。整個畫面充滿濃情蜜意，但當中邵初頸上圍著的紅頸巾，卻成為了點睛之筆，令熟悉該城中熱話的網民秒懂，直呼還原度太高！
愛回家緊貼時事抽水成癮 屢創話題
《愛·回家之開心速遞》向來以緊貼時事、大玩「抽水」文化而聞名，這亦是劇集長年保持高人氣的秘訣之一。編劇團隊多次將網絡熱話、社會事件巧妙地融入劇情，透過戲仿（Parody）方式進行二次創作，不但能引起觀眾的即時共鳴，更能創造出無數令人津津樂道的爆笑名場面。這次火速將城中熱話搬上螢幕，再次證明了劇組的觸覺及創意，成功引爆網絡討論。
網民大讚劇情啜核：編劇應記一功
劇集播出後，這段「神還原」情節立即在各大討論區被瘋傳，網民對其啜核程度表示佩服，紛紛留言大讚爆笑！有網民笑言：「抽水抽得咁快，編劇好嘢！」、「個紅頸巾係精髓！笑到肚痛！」、「KC個深情樣真係頂唔順，好爆笑！」、「我一睇到跪低拎隻錶出嚟已經笑到噴飯」、「《愛回家》從來不會讓我失望」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期