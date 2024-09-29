《愛回家》玩轉神話故事勁瘋狂 打工仔喜訊「星期一消失」笑料百出
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在最新一集的《愛回家之開心速遞》，觀眾被帶入一個充滿幽默與奇幻的故事中。當Terry生病臥床時，他請求KC為他講一個睡前故事，於是KC開始了他的神話故事時間。故事中，天神有七個子女，每個代表一天，從「星期一」到「星期日」，他們負責管理人間的大小事。這個設定已經足夠讓人躍躍欲試，想要知道更多。
星期一自我探索之旅
故事的主角「星期一」因為不受人類喜愛而感到不快樂，決定親自下凡來了解人們對他的看法。「星期一」發現樹仁等人對他的厭惡，這讓他感到非常失落。樹仁甚至許願希望「星期一」永遠消失，而這個願望竟然成真了！
樹仁意外假期
隨著「星期一」的消失，樹仁發現自己多了一天假期，他利用這個時間去旅行，享受生活。這段經歷讓人感覺如夢似幻，終於可以擺脫工作的束縛。然而，這種快樂並沒有持續太久，當他在星期二返回公司時，發現工作量大增，心情瞬間跌至谷底。
星期二心酸故事
「星期二」的角色也是不受歡迎的一員，他的心情同樣悲傷，決定離開，這讓整個故事增添了幾分心酸。無論是神還是人，都有自己的苦衷。樹仁在享受了額外的假期後，開始反思自己的自私行為，這一集不僅有趣，還引發了觀眾對於工作與生活平衡的深思。
圖片來源：TVB