《愛回家》玩轉神話故事勁瘋狂 打工仔喜訊「星期一消失」笑料百出

在最新一集的《愛回家之開心速遞》，觀眾被帶入一個充滿幽默與奇幻的故事中。當Terry生病臥床時，他請求KC為他講一個睡前故事，於是KC開始了他的神話故事時間。故事中，天神有七個子女，每個代表一天，從「星期一」到「星期日」，他們負責管理人間的大小事。這個設定已經足夠讓人躍躍欲試，想要知道更多。

