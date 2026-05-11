愛回家｜女機械人秋香真身起底！21歲藝訓班新人李卓妍 追星6年變同門師妹

《愛回家之開心速遞》第2,802集正式「引入外勞」，女機械人秋香登場。不過角色甫一出場，已迅速引起觀眾關注，皆因飾演秋香的演員，正是第33期TVB藝員訓練班實習生李卓妍。這位2004年出生、現年21歲的新人，原來一直是TVB視后的忠實粉絲，由昔日迷妹成為同門師妹，其追夢經歷亦獲不少網民大讚勵志！