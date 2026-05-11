愛回家｜女機械人秋香真身起底！21歲藝訓班新人李卓妍 追星6年變同門師妹
李卓妍首個有名字角色登場 秋香令根叔性情大變
在第2,802集劇情中，安仔（周嘉洛）、樹仁（單立文）與若水（呂慧儀）因家務事爭執不斷，其後在商場看到有家務機械人出售，於是決定買回家幫忙。女機械人秋香正式加入熊家，負責洗衫、摺衫、抹窗、拖地甚至清潔廁所，二十四小時任勞任怨。不過秋香的出現反而令根叔（劉丹）性格大變，變得愈來愈暴躁。對李卓妍而言，秋香是她加入TVB後首個有名字的角色，意義非凡！
浸大電影學院畢業 中五已開始追演員夢
李卓妍於2024年6月畢業於香港浸會大學附屬學校（HKBUAF），早於中五時已開始接觸演戲，其後在學期間曾接觸不同劇本、學習各種演技技巧，亦有份參與學生作品、電影及校內廣告演出，甚至曾於畢業作品放映會擔任主持。畢業後，她成功考入第33期無綫電視藝員訓練班，正式踏上演藝之路。2025年，她已擔任《直播靈接觸》主持及參與《歡樂滿東華》，2026年更參加歌唱比賽節目《魔音女團》。
胡定欣忠實粉絲變同門師妹 追星故事勵志
翻查李卓妍的社交平台，最令人驚喜的發現是她原來是胡定欣的超級粉絲！從她的IG可見，每次胡定欣有節目，她都會到場支持，兩人亦曾多次合照。早於2020年，李卓妍更特地為胡定欣剪輯生日快樂短片，非常有心。到了2024年，她更出席胡定欣的生日會，可見她追星至少已有6年以上。由一個站在台下的忠實粉絲，到如今成為TVB同門師妹，甚至在《愛回家之開心速遞》獲得首個有名字的角色，這個由迷妹變師妹的故事相當勵志。
兩台女機械人角色撞橋 《IT狗2.0》角色同樣掀熱議
提到女機械人角色，不少觀眾即時聯想到ViuTV《IT狗2.0》第六集同樣出現過超仿真女機械人，當時飾演機械人的正是YouTube頻道《香城映画》常駐演員戴妙珊（Jackie），角色逼真程度同樣令觀眾嘩然並瘋狂起底。兩個角色雖然分屬不同劇集及電視台，但「女機械人」這個設定碰巧撞橋，加上時間相當接近，引起網民比較！
李卓妍分享拍攝花絮 獲讚充滿正能量
李卓妍於小紅書分享拍攝秋香的幕後花絮，她在剛加入藝訓班時，曾表示自己平日「很喜歡笑」，希望每一天都能過得開心及Enjoy。她亦坦言知道自己仍有很多不足之處及進步空間，但一定會繼續努力向目標前進。她在自我介紹中寫道：「在我的角度，『做自己』是知道自己是怎樣的人，知道自己想怎樣，再用你希望的方式去與世界相處。」這番說話獲得不少網民共鳴，有人留言指「阿雲很有正能量」，亦有人表示「終於有新面孔加入《愛回家》，期待她之後有更多演出機會」。