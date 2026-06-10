愛‧回家之開心速遞｜壯妮CP驚爆分手危機！李芷晴計劃出國兩年 劇照洩密疑有新歡？
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被譽為《愛‧回家之開心速遞》最甜CP的「壯妮CP」驚爆情海翻波！在明晚（11日）播出的第2,827集，Elaine（李芷晴飾）與艾頓壯（焦浩軒飾）的感情將面臨重大考驗。Elaine因事業心起，竟計劃出國進修兩年，令艾頓壯憂心忡忡。官方釋出的劇照更見Elaine爆喊及挨在疑似新歡的肩上，究竟這對純情CP是否會就此玩完？
明晚劇情大暴走 壯妮CP陷分手邊緣
最新劇情講述龍力蓮（林淑敏飾）將MT阿Sam（劉頌鵬飾）調往市場部，Elaine有感自己能力不及對方，好勝心驅使下決意要出國進修市場學增值自己，目標是成為頂尖門生。這個長達兩年的計劃，無疑為她與艾頓壯的感情投下震撼彈。表面上，艾頓壯對女友的決定表示支持，但內心其實充滿擔憂。隨著Elaine為了準備考試及出國事宜，開始頻繁爽約，變得愈來愈獨立，令艾頓壯感到自己的存在感直線下降，焦慮的他竟然想到要「使橫手」來挽救這段岌岌可危的感情，隨時會好心做壞事！
官方劇照洩密 李芷晴爆喊挨實新歡
根據官方發布的搶先看劇照，今集內容絕對是甜虐交纏，吊足觀眾胃口。劇照中既有Elaine與艾頓壯一貫的甜蜜互動畫面，閃瞎眾人，但氣氛一轉，又有Elaine獨自一人哭得梨花帶雨、地上滿是紙巾的虐心場景，畫面令人心痛。而最具衝擊性的一張，莫過於Elaine傷心時，竟挨在一個神秘男子的膊頭上尋求安慰，令人不禁猜測這位「新歡」的身份，以及他與Elaine的關係。此外，有「最正長腿」美譽的李芷晴，今集亦會大派福利「花式晒長腿」，為緊張的劇情增添一點輕鬆亮點。
預告掀網民熱議 粉絲崩潰：「唔好分手呀！」
預告一出，旋即在網上討論區引發熱烈討論，大批「壯妮CP」的忠實粉絲表示難以接受。網民反應兩極，有人對劇情發展感到非常緊張，紛紛留言洗版。「壯妮CP」的支持者崩潰大喊：「唔好呀！我最鍾意嘅一對，編劇唔好拆散佢哋！」、「去兩年咁耐，遠距離戀愛好難維持，九成九分手收場」、「個新歡係邊個？唔通係阿Sam？」。亦有網民表示期待李芷晴的演技爆發：「見到Elaine喊到成地紙巾，好想睇佢點演！」、「支持Elaine專注事業！女仔要有自己嘅一片天！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期