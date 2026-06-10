愛‧回家之開心速遞｜壯妮CP驚爆分手危機！李芷晴計劃出國兩年 劇照洩密疑有新歡？

被譽為《愛‧回家之開心速遞》最甜CP的「壯妮CP」驚爆情海翻波！在明晚（11日）播出的第2,827集，Elaine（李芷晴飾）與艾頓壯（焦浩軒飾）的感情將面臨重大考驗。Elaine因事業心起，竟計劃出國進修兩年，令艾頓壯憂心忡忡。官方釋出的劇照更見Elaine爆喊及挨在疑似新歡的肩上，究竟這對純情CP是否會就此玩完？