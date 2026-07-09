愛·回家｜KC為冧Minnie上演霸道總裁壁咚！反惹第三者強攻打翻醋罈

《愛‧回家之開心速遞》臨近大結局，多對CP感情線漸趨明朗！繼「安Bon」後，KC（歐瑞偉飾）與Minnie（邵初飾）這對歡喜冤家在今晚（9日）播出的第2,848集將有突破性發展。預告中KC為融化Minnie這座冰山，竟招數盡出，上演連場「Chok爆」攻勢，豈料卻引來第三者介入，令Minnie大呷乾醋！