愛·回家｜KC為冧Minnie上演霸道總裁壁咚！反惹第三者強攻打翻醋罈

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《愛‧回家之開心速遞》臨近大結局，多對CP感情線漸趨明朗！繼「安Bon」後，KC（歐瑞偉飾）與Minnie（邵初飾）這對歡喜冤家在今晚（9日）播出的第2,848集將有突破性發展。預告中KC為融化Minnie這座冰山，竟招數盡出，上演連場「Chok爆」攻勢，豈料卻引來第三者介入，令Minnie大呷乾醋！

今晚預告！KC為融化Minnie冰山變身華Dee飛車

劇情將承接上回，KC與Minnie雖然有過酒後一吻，但Minnie事後卻裝作若無其事，令KC決心展開追求。為了打動Minnie，KC先是化身經典電影角色「華Dee」，上演一幕激情與速度兼備的「花式摩托車」，盡顯佬味魅力。接著，他又在餐廳及辦公室走廊分別上演「型爆開香檳」等招數，務求以其成熟帥氣的形象攻陷Minnie的心防。連串猛烈攻勢，讓觀眾非常期待KC這位「大叔」的追女仔奇招。

霸道總裁壁咚Minnie！意外點燃第三者愛火強攻

除了飛車及開香檳，KC更使出偶像劇必殺技「霸道總裁壁咚」，在走廊將Minnie困在牆邊，氣氛曖昧。正當觀眾以為兩人關係會因此升溫時，劇情卻迎來意外轉折。KC一連串「型英帥」的舉動，竟意外點燃了傾慕者莫明詩（葉靖儀飾）的愛苗，令她對KC的愛意更趨猛烈，並隨即向KC展開強烈追求攻勢。這位新情敵的出現，無疑為KC和Minnie的感情線投下了一枚震撼彈。

Minnie打翻醋罈！KC面臨兩難結局成謎

面對莫明詩的強勢介入，一直表現冷淡的Minnie終於按捺不住，瞬間打翻醋罈，妒忌之情溢於言表。莫明詩的出現，究竟會成為催化劑，加速KC與Minnie的撻著進度，還是會令一向愛面子的Minnie因為自尊心而選擇收回愛意，令這段關係變得更複雜？這段充滿笑與淚的三角關係將如何發展，實在令人好奇，相信今晚的劇情將會非常精彩，絕對不容錯過。

網民期待KC感情線：「終於到呢對！」

預告一出，網民已對KC和Minnie的感情線發展表示極度期待，紛紛留言表示會準時收看。有網民興奮地說：「終於等到KC同Minnie條線啦！好期待！」、「KC扮華Dee一定好搞笑，歐瑞偉做乜都好睇！」亦有網民擔心劇情走向：「又有第三者？希望唔好又拖幾十集…」不過更多人支持這對CP：「Minnie快啲認咗佢啦，KC好有誠意喎！」、「霸道總裁壁咚！今晚實睇！」。

愛回家之開心速遞 歐瑞偉 （圖片來源：TVB）
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愛回家之開心速遞 歐瑞偉 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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