愛·回家之開心速遞｜歐瑞偉為追邵初化身華Dee飛車 再上演霸道總裁壁咚反惹小三呷醋？
本周五劇情預告 KC上演激情飛車追Minnie
臨近大結局，《愛·回家》中不少CP的感情線都漸見曙光。在本周五（9日）播出的第2,848集《緣來只待靈犀一點》，KC（歐瑞偉飾）與Minnie（邵初飾）這對歡喜冤家將有重大進展。上回講到二人上演酒後之吻，但Minnie事後卻「唔多認數」，為了打動Minnie這座萬年冰山，KC決定展開猛烈攻勢，先是化身經典電影角色「華Dee」，上演一幕激情與速度兼備的「花式摩托車」，之後更在餐廳及走廊上演「型爆開香檳」及「霸道總裁壁咚」，攻勢一浪接一浪，務求融化Minnie的心。
葉靖儀強勢介入 歐瑞偉型爆攻勢意外點燃愛火
正當觀眾以為KC的連串攻勢會讓Minnie心動之際，劇情卻出現意外轉折。KC連串「型英帥」的追求行為，竟然意外點燃了另一位傾慕者莫明詩（葉靖儀飾）的愛苗。莫明詩被KC的魅力深深吸引，隨即向他展開猛烈追求，強勢介入KC與Minnie之間。這個突如其來的「程咬金」，讓原本就充滿變數的感情線，增添了更多不確定性，令劇情更加緊張刺激。
邵初打翻醋罈 三角關係成感情催化劑
面對莫明詩的強攻，一直表現冷淡的Minnie終於按捺不住，瞬間打翻醋罈！新情敵的出現，反而成為了KC與Minnie感情的催化劑。究竟莫明詩的出現，會加速KC與Minnie的撻著進度，讓Minnie正視自己的感情？還是會令一向愛面子的Minnie，因為不想陷入三角關係而收回愛意？這段錯綜複雜的關係將如何發展，實在令人期待本周五的播出。
網民期待值爆燈：KC終於出手喇
預告一出，網民已對KC與Minnie這對歡喜冤家的發展表示極度期待，紛紛留言希望二人盡快開花結果。不少觀眾留言表示：「KC扮華Dee一定好好笑，好想快啲睇！」、「Minnie終於肯呷醋啦，等到頸都長！」、「霸道總裁壁咚！歐瑞偉做到呢啲角色真係冇得輸！」、「求編劇唔好再虐佢哋，快啲畀佢哋一齊啦！」、「又有新角色，希望唔好搞散KC同Minnie啊！」