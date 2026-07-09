愛·回家之開心速遞｜歐瑞偉為追邵初化身華Dee飛車 再上演霸道總裁壁咚反惹小三呷醋？

《愛·回家之開心速遞》劇情愈來愈緊湊！繼早前酒後一吻後，KC（歐瑞偉飾）與Minnie（邵初飾）的感情線將在本周五（9日）有突破性發展。KC為融化冰山美人，竟化身「華Dee」上演飛車兼霸道總裁壁咚，豈料半路殺出程咬金，令Minnie大呷乾醋！