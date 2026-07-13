《愛回家》大結局歌21人名單曝光 幕後親解獨欠Bonnie原因又火速刪文惹猜測
黃修文公開錄音日程表後火速刪文
配樂指導黃修文昨日在社交平台上載兩張錄音時間表，列出7月13至14日共21位演員的錄音日程，以每半小時為一個時段。名單包括陳榮峻、劉丹、羅樂林、樊亦敏、蘇恩磁、林淑敏、許家傑、滕麗名、鍾志光、周嘉洛、陳浚霆、古佩玲、呂慧儀、李偉健、歐瑞偉、張景淳、何晉樂、單立文、吳偉豪、湯盈盈及袁文傑。黃修文發文表示：「入行32年，第一次替21位演員同事錄歌，將於大結局有得聽。誠言，有啲緊張，希望嚟緊呢兩日一切順利，大家一起加油呀。註：記得睇第2,868集大結局呀！」第2,868集大結局那麼最尾一集應該係8月7日，然而帖文曝光不久後便被刪除，原因不明。
黃修文親解Bonnie缺席原因惹更大爭議
名單曝光後，眼尖的網民隨即發現林凱恩飾演的Bonnie並不在21人之列。黃修文回應網民查詢時解釋：「今次的21人，只集中為熊家及龍家成員，因而沒有Bonnie。」不過有網民質疑，陳榮峻飾演的Bonnie父親譚道德同樣並非熊家或龍家成員，卻有份參與錄音，反而作為重要角色的Bonnie卻缺陣，令解釋顯得前後矛盾。帖文在引發大量討論後被刪除，更令事件增添神秘色彩。
滕麗名煞科告別確認不參演新處境劇
事實上，《愛．回家之開心速遞》的告別潮早已展開。飾演「熊尚善」的滕麗名上週已完成最後一場外景拍攝，並在社交平台發布與幕後團隊的大合照，動情寫道：「今日是我『愛回家之開心速遞』最後一場外景……感謝所有工作人員……我會記住這個畫面，還有你們陪伴的歲月。」她更逐一感謝收音師、燈光師、道具組、攝影師及導演等幕後功臣。滕麗名早前已明確表示不會參演新版處境劇，接下來將加盟《正義女神》前傳劇集《模範律師團》，時隔多年再演正劇。
網民為安Bon戀未能復合感到遺憾
大結局歌曲名單公開後，一直期待「安Bon戀」能在大結局復合的觀眾難掩失望。有網民留言質問：「都大結局，點解唔俾返幾分薄面？」亦有粉絲表示Bonnie是劇中不可或缺的靈魂角色，缺席合唱實在令人費解。更有網民將矛頭指向帖文被刪一事，認為背後或涉及更複雜的內部安排，紛紛留言「刪文更加令人好奇」、「係咪有啲嘢唔方便講」，令這場大結局倒數風波愈演愈烈。