愛．回家之開心速遞｜直擊煞科日！演員瘋狂集郵告別十年「家」

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陪伴觀眾近10年的TVB節目《愛．回家之開心速遞》日前完成最後廠景拍攝，當導演喊出最後一聲Cut，全場爆出歡呼聲！「三太」樊亦敏與「風少」陳浚霆更捧出蛋糕慶祝，現場瞬間變成溫馨大合照環節，演員們如何把握最後機會留念？

煞科一刻全場歡呼 樊亦敏陳浚霆驚喜捧蛋糕

日前《愛．回家》在電視城11廠完成最後一場廠景拍攝，當導演喊出最後一聲「Cut」後，現場響起雷動的歡呼聲，氣氛既興奮又不捨。在場的核心演員包括「大小姐」林淑敏、「三太」樊亦敏、「風少」陳浚霆、「熊尚善」滕麗名、「熊若水」呂慧儀、「熊樹根」劉丹及「熊樹仁」單立文等，共同見證這歷史性一刻。為了慶祝煞科，樊亦敏及陳浚霆更驚喜地捧出兩個精心準備的煞科蛋糕，邀請所有幕後工作人員一同分享，齊齊拍攝大合照，為這個長達近10年的「家」畫上圓滿句點。

陳浚霆何晉樂直擊 演員變身集郵狂人

煞科當日，廠內隨即掀起一股「瘋狂影相模式」，演員們展開大規模「集景」、「集人」、「集廠」行動，希望將所有回憶攝入鏡頭。陳浚霆、區瑞偉、何晉樂受訪時均表示要捉緊每個機會，陳浚霆笑言：「好多同事都你影我我影你」，形容該星期是「瘋狂影相星期」。何晉樂更將「集郵」行動升級，透露自己拍了十數條影片，準備在未來的特別節日陸續播出，為觀眾帶來驚喜。

網民不捨留言洗版 「每個角色都係回憶」

劇集煞科的消息傳出後，大批忠實觀眾湧入社交平台表達不捨之情。網民紛紛洗版留言：「睇咗十年真係好唔捨得！熊家龍家永遠都係我哋嘅屋企人！」、「多謝你哋十年嚟嘅歡樂，每晚食飯有你哋陪住真好！」、「每個角色都係回憶，希望之後會再見到佢哋合作！」、「辛苦晒所有台前幕後，期待何晉樂嘅珍藏影片！」。

愛回家之開心速遞 煞科 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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