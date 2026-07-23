愛．回家之開心速遞｜直擊煞科日！演員瘋狂集郵告別十年「家」

陪伴觀眾近10年的TVB節目《愛．回家之開心速遞》日前完成最後廠景拍攝，當導演喊出最後一聲Cut，全場爆出歡呼聲！「三太」樊亦敏與「風少」陳浚霆更捧出蛋糕慶祝，現場瞬間變成溫馨大合照環節，演員們如何把握最後機會留念？