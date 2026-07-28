愛．回家之開心速遞｜大龍生眾叛親離陷崩潰！竟威逼Joe少對付親母白天鵝？
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《愛‧回家之開心速遞》劇情愈趨白熱化！繼大小姐（林淑敏飾）與熊尚善（滕麗名飾）聯手辭職後，接龍集團內部權力鬥爭全面升級。在明晚（29日）播出的「留下來的人」一集中，大龍生（羅樂林飾）在眾叛親離下幾近崩潰，竟將矛頭指向親生仔，威逼Joe少（何晉樂飾）對付自己的母親三太白天鵝（樊亦敏飾），預告一出即引爆網民熱議！
明晚預告！Joe少掌權壓力爆煲幸有龍璟風相助
在明晚的劇情中，Joe少正式掌管接龍大權，但隨即遇上重重難題。面對公司內部的混亂，加上大龍生不斷施壓、瘋狂加Job，令Joe少壓力爆煲，幾乎無法應付。幸好，龍璟風（陳浚霆飾）在背後默默相助，為他分擔了不少壓力，但兩人的秘密關係也為劇情埋下新的計時炸彈。
大龍生連環受背叛！輸畀三太遷怒Joe少
另一邊廂，大龍生在經歷三太、大小姐及熊尚善的連環「背叛」後，性情變得更加乖僻暴躁，終日無理取鬧，令二太佘秀琴（蘇恩磁飾）也感到極為困擾，甚至不願回家。禍不單行，大龍生在慈善頒獎禮上輸給三太白天鵝，更是深深不忿。當他發現Joe少竟暗中與璟風和三太見面時，怒火終於徹底爆發。
繼承權作威脅！大龍生逼Joe少二揀一對付三太
怒不可遏的大龍生，為了鞏固自己的權威及報復三太，竟向Joe少下達殘酷的最後通牒。他威逼Joe少必須替其對付三太，否則繼承接龍之位將會無望。這個無理要求讓Joe少陷入事業與親情的終極抉擇，到底他會為了權力而出賣母親，還是會選擇親情，與父親徹底決裂？無情又小氣的大龍生，最終會否落得真正眾叛親離的下場？
網民熱議大龍生下場：「到底會唔會眾叛親離？」
劇情預告引發網民激烈討論，紛紛猜測Joe少的決定及大龍生的最終結局：「大龍生真係抵死，搞走晒啲有能力嘅人！」、「Joe少好慘，一邊係老豆，一邊係阿媽，點揀呀？」、「好期待睇大龍生點樣眾叛親離，呢啲劇情最爽！」、「希望Joe少唔好做衰仔，要撐阿媽白天鵝！」、「二太都走埋就真係世紀大報應！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期