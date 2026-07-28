愛．回家之開心速遞｜大龍生眾叛親離陷崩潰！竟威逼Joe少對付親母白天鵝？

《愛‧回家之開心速遞》劇情愈趨白熱化！繼大小姐（林淑敏飾）與熊尚善（滕麗名飾）聯手辭職後，接龍集團內部權力鬥爭全面升級。在明晚（29日）播出的「留下來的人」一集中，大龍生（羅樂林飾）在眾叛親離下幾近崩潰，竟將矛頭指向親生仔，威逼Joe少（何晉樂飾）對付自己的母親三太白天鵝（樊亦敏飾），預告一出即引爆網民熱議！