愛·回家｜袁文傑久別回歸！突自爆被炒 孖滕麗名錫手手放閃勁肉麻？
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TVB節目《愛·回家之開心速遞》今晚（17日）預告掀起熱話！久未露面的「潮偉」袁文傑終於霸氣回歸，更與「熊尚善」滕麗名合體放閃，上演肉麻錫手手場面。然而，他一回歸即自稱被特務學校解僱，更捲入一宗貨車墮海的神秘事件，究竟他是忠是奸，事件發展耐人尋味！
袁文傑霸氣回歸 貨車竟失控墮海
在今晚播出的第2,853集「零零七的終極任務」中，劇情可謂峰迴路轉。「潮偉」（袁文傑飾）驚喜回歸熊家，卻向眾人宣稱自己已被特務學校解僱。另一邊廂，「金城安」（周嘉洛飾）遇上一連串「童話式意外」，包括毒蘋果、玻璃鞋等，令他疑神疑鬼。潮偉主動提出協助安仔送貨，豈料途中貨車竟離奇失控墮海，令本已精神緊張的安仔開始懷疑潮偉對自己不利，事件更牽涉到「熊尚善」（滕麗名飾），氣氛瞬間變得懸疑。
袁文傑滕麗名肉麻放閃 冧豬錫手手閃盲網民
雖然劇情懸疑，但「潮善CP」的粉絲絕對不容錯過！今集除了有袁文傑型爆的特務造型，他更會與滕麗名上演極其冧豬的「肉麻錫手手」場面，大派粉絲福利。從官方釋出的劇照可見，潮偉深情款款地執起尚善的手並親吻，甜蜜指數爆燈。這對螢幕情侶久別重逢的甜蜜互動，勢必再次成為網民討論的焦點，為緊張的劇情增添一絲浪漫氣息。
潮偉尚善CP粉久等放閃 昔日甜蜜互動回帶
「潮偉」與「熊尚善」這對CP一直是《愛·回家》觀眾的寵兒，袁文傑的暫別讓不少粉絲大感失落。過往劇情中，兩人經歷不少波折，從相識到相戀，甜蜜互動數之不盡，早已被網民視為劇中最匹配的情侶之一。如今潮偉終於回歸，雖然帶來了重重謎團，但兩人甫見面即大放閃光彈，讓一眾CP粉高呼「回憶返哂嚟」，並期待他們接下來的感情發展。
網民洗版期待潮偉回歸：終於等到喇
潮偉回歸的消息一出，立即引爆網民熱烈討論，紛紛留言表示期待。「潮偉終於返嚟啦！好掛住佢同尚善！」「唔係啩？潮偉要害安仔？劇情估唔到！」「錫手手嗰幕太甜喇！閃死人咩！」「袁文傑個特務look型到爆！」「今晚一定要準時睇，想知潮偉係咪變咗奸角！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期