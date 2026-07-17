愛·回家｜袁文傑久別回歸！突自爆被炒 孖滕麗名錫手手放閃勁肉麻？

TVB節目《愛·回家之開心速遞》今晚（17日）預告掀起熱話！久未露面的「潮偉」袁文傑終於霸氣回歸，更與「熊尚善」滕麗名合體放閃，上演肉麻錫手手場面。然而，他一回歸即自稱被特務學校解僱，更捲入一宗貨車墮海的神秘事件，究竟他是忠是奸，事件發展耐人尋味！