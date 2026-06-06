愛‧回家之開心速遞｜龔水CP驚爆有喜？呂慧儀發福喪食 網民狂賀：龔丸終於來！

《愛‧回家之開心速遞》臨近大結局，官方社交網昨日（5日）驚喜釋出「龔水CP」最新片段，暗示熊若水（呂慧儀飾）疑似有喜！畫面中若水胃口大開，最後更拿出神秘文件，嚇到龔燁（張景淳飾）及根叔（劉丹飾）O嘴，究竟龔家發生了甚麼天大喜事？