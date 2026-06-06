愛‧回家之開心速遞｜龔水CP驚爆有喜？呂慧儀發福喪食 網民狂賀：龔丸終於來！
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《愛‧回家之開心速遞》臨近大結局，官方社交網昨日（5日）驚喜釋出「龔水CP」最新片段，暗示熊若水（呂慧儀飾）疑似有喜！畫面中若水胃口大開，最後更拿出神秘文件，嚇到龔燁（張景淳飾）及根叔（劉丹飾）O嘴，究竟龔家發生了甚麼天大喜事？
官方突發短片！若水開心喪食貢丸
為迎接大結局，《愛‧回家》官方社交網推出「你最期待嘅《愛‧回家之開心速遞》劇情發展…」互動系列，頭炮便落在人氣極高的「龔水CP」身上。在標題為「突發！若水有消息公佈？！」的片段中，龔燁回家時發現疑似發福的若水正在開心地喪食貢丸，連根叔都忍不住說二妹最近胃口大開。雖然龔燁口甜舌滑大讚老婆怎樣都漂亮，但氣氛卻相當耐人尋味。隨後，若水更佻皮地拿著一個公文袋，笑咪咪地說：「今日有啲嘢仲靚呀」、「我同你哋兩個分享吖。」
龔燁根叔嚇到O嘴！神秘文件揭曉驚人消息
若水說完便從公文袋中拿出一張紙，龔燁及根叔一看，立即露出極度驚喜又驚訝的表情，反應相當巨大！整個片段充滿懸念，官方更在片尾以龔燁的聲音反問網民：「你覺得 Wifey 公布咗啲咩消息令我哋咁開心呢？」明顯是想引導觀眾猜測劇情。這個舉動成功點燃了觀眾的好奇心，大家紛紛猜測這份「驚喜」就是期待已久的懷孕報告，令「龔丸」即將出世的傳聞推至高峰。
網民興奮洗版！狂賀龔丸出世倒數
片段上載僅半天，已極速吸獲近7,000個讚好及超過200個留言，網民反應極之熱烈，討論區被興奮留言瘋狂洗版！大部分鐵粉都秒速估到是「龔水有喜」，對於能在結局前見證「龔丸」的誕生感到非常感動，紛紛留言表示期待結局周能看到新手爸媽的溫馨情節。網民激動表示：「嘩！嘩！嘩！終於等到龔丸來了」、「嘩嘩嘩嘩嘩嘩，結局前終於等到喇！！！！」、「想睇龔水準備做新手爸媽，及龔丸出世後湊 B 嘅有趣又溫馨劇情」、「期待已久的龔丸到來」、「又要準備尖叫」、「好開心！好激動，龔生、龔太終於當爸、媽啦⋯⋯好滾動」、「如果係雙胞胎就更好」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期