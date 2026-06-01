《愛‧回家》｜龔燁被炒無家可歸！轉行賣龍鬚糖 竟與熊若水上演世紀之吻？

《愛‧回家之開心速遞》劇情迎來衝擊性發展！最新劇情中，龔水CP面臨嚴峻考驗，龔燁（張景淳飾）慘遭大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）迫害至無家可歸。失業的龔燁將如何面對人生低谷？他與熊若水（呂慧儀飾）的感情又會否因此更進一步，上演超甜蜜一幕？