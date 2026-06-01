《愛‧回家》｜龔燁被炒無家可歸！轉行賣龍鬚糖 竟與熊若水上演世紀之吻？
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《愛‧回家之開心速遞》劇情迎來衝擊性發展！最新劇情中，龔水CP面臨嚴峻考驗，龔燁（張景淳飾）慘遭大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）迫害至無家可歸。失業的龔燁將如何面對人生低谷？他與熊若水（呂慧儀飾）的感情又會否因此更進一步，上演超甜蜜一幕？
龔燁慘遭開除 淪落街頭無家可歸
劇情由Madam Ceci的肖像畫被毀開始，她誓要大小姐找出真兇，最終大小姐為求自保，竟決定犧牲龔燁，將他即時解僱！Ceci並未就此罷休，為了向龔燁報復，更暗中使橫手，令龔燁與熊若水頓時失去居所，陷入雙重困境。龔燁一夜之間失去事業與家園，場面令人揪心。
龔燁轉行賣龍鬚糖 龔水CP上演世紀之吻
被炒後百無聊賴的龔燁，在街頭徬徨時，無意中被一位龍鬚糖伯伯的專注精神所啟發，決心投身這門傳統手藝，展開人生的第二事業。在根叔（劉丹飾）的悉心教導下，龔燁開始學習製作龍鬚糖。而在接下來的劇情中，最大亮點莫過於「龔水CP」將上演一場甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」，畫面極度浪漫，勢必讓所有CP粉絲心動不已！
網民熱議龔水新發展：又虐又甜好刺激
對於龔燁的悲慘遭遇及二人感情的新進展，網民反應熱烈。不少粉絲表示心痛：「龔燁太慘了，大小姐好狠心！」、「Ceci的報復太過火了吧！」但更多人期待接下來的甜蜜互動：「好期待龍鬚糖之吻！一定要夠甜！」、「龔水CP終於又有新火花，又虐又甜好刺激！」、「失業轉機變糖王？這個發展我喜歡！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期