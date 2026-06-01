愛‧回家之開心速遞｜龔燁慘被炒魷！轉行賣龍鬚糖激吻呂慧儀上演世紀之吻

《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮！今晚（6月1日）播出一集，龔燁（張景淳飾）竟慘遭大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）逼至無家可歸。正當「龔水CP」陷入絕境，劇情卻迎來超甜蜜轉折，上演「世紀龍鬚糖之吻」，究竟龔燁如何絕處逢生？