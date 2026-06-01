愛‧回家之開心速遞｜龔燁慘被炒魷！轉行賣龍鬚糖激吻呂慧儀上演世紀之吻
廣告
《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮！今晚（6月1日）播出一集，龔燁（張景淳飾）竟慘遭大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被Madam Ceci（林漪娸飾）逼至無家可歸。正當「龔水CP」陷入絕境，劇情卻迎來超甜蜜轉折，上演「世紀龍鬚糖之吻」，究竟龔燁如何絕處逢生？
龔燁慘遭開除 龔水CP無家可歸
《愛‧回家》劇情峰迴路轉，在今晚（1日）及明晚（2日）的劇情中，人氣組合「龔水CP」將面臨重大危機。事緣Madam Ceci（林漪娸飾）因一幅肖像畫作被毀而淪為全公司笑柄，誓要大小姐（林淑敏飾）找出始作俑者。大小姐在權衡利弊後，竟決定犧牲心腹龔燁（張景淳飾），將他即時解僱！Ceci的報復並未就此停止，她更暗中使橫手，令龔燁與熊若水（呂慧儀飾）連安樂窩都失去，陷入無家可歸的困境，讓一眾「龔水」粉絲看得牙癢癢。
張景淳苦練拉糖 揭龍鬚糖背後辛酸
慘被炒魷的龔燁，在失業期間過得既清閒又苦悶，卻在無意間遇到一位製作龍鬚糖的伯伯，被對方專注的職人精神深深啟發，決心要「活化」這項傳統美食，開展事業第二春。在根叔（劉丹飾）的教導下，龔燁從零開始學習製作龍鬚糖。為了配合劇情，張景淳在拍攝時亦親身上陣拉龍鬚糖，他接受訪問時透露，劇組有安排專業師傅在旁指導，並笑言：「整唔難，但要好食就好難。」他更補充：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」
預告世紀龍鬚糖之吻 甜過初戀
雖然「龔水CP」面臨失業兼無家可歸的雙重打擊，但編劇亦為粉絲們準備了超甜「補償」。在明晚（2日）播出的集數中，龔燁與熊若水將會上演一場甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」，預告指場面將會是浪漫兼愛意滿瀉，保證讓所有「龔水」粉絲看得心滿意足。龔燁的事業危機，反而成為了兩人感情升溫的催化劑，絕對是觀眾萬勿錯過的精彩場面。
網民心痛龔燁失業 期待龔水放閃
預告一出，大批「龔水CP」粉絲湧入討論區，一方面為龔燁的遭遇感到心痛，另一方面則對超甜吻戲表示極度期待！網民紛紛留言：「龔燁好慘呀！大小姐太無情！」、「Ceci真係好乞人憎！唔好搞龔水呀！」、「失業唔緊要，最緊要有若水喺身邊！」、「好想快啲睇到龍鬚糖之吻！肯定甜到漏！」、「張景淳好敬業，為咗套劇真係去學拉糖，抵讚！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期