愛回家｜15句金句逐個數！「人頭豬」竟然未算最經典 金城安1句對白洗腦全網

《愛·回家之開心速遞》播出多年，累積無數經典場面同金句，近日有網民在社交平台發起「一人一句金句」挑戰，結果留言區瞬間變成大型集體回憶現場。由金城安到譚道德、由群姐到池美麗，每個角色都有令觀眾印象深刻到可以即時背出嚟嘅對白！