愛回家｜15句金句逐個數！「人頭豬」竟然未算最經典 金城安1句對白洗腦全網

最新娛聞
東方新地

廣告

《愛·回家之開心速遞》播出多年，累積無數經典場面同金句，近日有網民在社交平台發起「一人一句金句」挑戰，結果留言區瞬間變成大型集體回憶現場。由金城安到譚道德、由群姐到池美麗，每個角色都有令觀眾印象深刻到可以即時背出嚟嘅對白！

1.「人頭豬 ！」

大小姐成日篤人魂精，歷任秘書個個都被篤過，現任秘書May當然走唔甩，邊篤邊鬧佢係人頭豬。

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

2.「大學咁教你㗎」

安仔「廢」到連最親嘅熊家都嫌棄，二姨熊若水（呂慧儀飾）鬧佢鬧到有口頭禪「乜大學咁教你㗎咩？！」，成全劇最洗腦口頭禪！

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

3.「金城安你個打靶仔」

譚道德（陳榮峻飾）為改造安仔（周嘉洛飾）帶他回家特訓，怎料安仔連環闖禍，不但意外直播譚道德全裸畫面，更害他失去教育界終身成就獎資格，氣到譚道德當場崩潰，令此金句誕生！

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

4.「對唔住啊，媽咪」

《愛回家之開心速遞》中，金城安（周嘉洛飾）為討好熊尚善（滕麗名飾），竟假扮成愛犬Lucky「托世」，不但畫上心型胎記，還模仿狗仔撒嬌兼扮嗅覺靈敏，成功令媽咪深信不疑，更狂收禮物。其後真相曝光，熊尚善即怒火爆發，將金城安打到飛起，「對唔住呀媽咪」更瞬間成為爆笑金句。

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

5. 「我係有仇必報熊尚善」

6.「你真係蠢唔係扮㗎喎！」

7.「篤爆佢魂精」

大小姐林淑霸氣強勢，對住秘書May（趙希洛飾演），大小姐狂鬧兼使出招牌「篤魂精」，觀眾愈睇愈興奮。

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

8.「輝輝～你真係好叻呀」

工作時的大小姐好易扯火，一人之下萬人之上的她鬧人絕不口軟，而且句句都尖酸刻薄攻擊人要害，不過私底下對住送水輝（許家傑飾）與爸爸大龍生（羅樂林飾）又是另一個樣。

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

9. 「碰！謎底已經解開」

10.「我上黎借豉油嫁」

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

11.「我 黃金比例 老少咸宜 一個字 好正」

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

12.「同我罰抄道德經100次」

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

13.「蘇格拉底曾經講過」

14.「食屎陳師奶」

15.「死八婆賣菠蘿」

除咗角色口頭禪之外，劇中不少粗獷直接嘅對白同樣令網民念念不忘。「死八婆賣菠蘿」、「食屎陳師奶」等金句紛紛被網民翻出嚟，呢類帶有市井氣息嘅對白正正係處境劇貼地嘅精髓所在。有網民更加話平時同朋友鬧住玩都會引用呢啲金句，已經變成日常用語。

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

群姐收風Plan同熊家搓料技術成劇迷共同回憶

網民對劇中各種「設定」同樣如數家珍，有人話「咁多年都未join到群姐收風plan」，亦有人提起「熊家獨特搓料技術」，呢啲並非單一金句而係長期經營嘅角色特色，反映編劇團隊喺角色塑造上落足心機。另外George嘅「Jesus!」、雲精被人話「我篤爆你」、天才聯盟補習社、尋寶圖等元素都被逐一提起，留言區儼如一本《開心速遞》百科全書。

網民感嘆角色太多金句數唔晒遺憾被遺忘嘅配角

留言區除咗熱門角色之外，亦有網民為較少被提及嘅角色抱不平。有人留言「點解冇人記得Mandy」，亦有人問「子珊有冇佢金句」，更有網民一次過列出「仲有Mandy、傻強、博士」表示唔捨得佢哋被遺忘。池美麗、無知May、島大馮盈盈、沙奶龍陳等角色同樣獲得支持者提名，反映《開心速遞》嘅角色群組極之龐大，每位觀眾心中都有屬於自己嘅「最愛金句」。

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 