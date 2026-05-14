愛回家｜15句金句逐個數！「人頭豬」竟然未算最經典 金城安1句對白洗腦全網
1.「人頭豬 ！」
大小姐成日篤人魂精，歷任秘書個個都被篤過，現任秘書May當然走唔甩，邊篤邊鬧佢係人頭豬。
2.「大學咁教你㗎」
安仔「廢」到連最親嘅熊家都嫌棄，二姨熊若水（呂慧儀飾）鬧佢鬧到有口頭禪「乜大學咁教你㗎咩？！」，成全劇最洗腦口頭禪！
3.「金城安你個打靶仔」
譚道德（陳榮峻飾）為改造安仔（周嘉洛飾）帶他回家特訓，怎料安仔連環闖禍，不但意外直播譚道德全裸畫面，更害他失去教育界終身成就獎資格，氣到譚道德當場崩潰，令此金句誕生！
4.「對唔住啊，媽咪」
《愛回家之開心速遞》中，金城安（周嘉洛飾）為討好熊尚善（滕麗名飾），竟假扮成愛犬Lucky「托世」，不但畫上心型胎記，還模仿狗仔撒嬌兼扮嗅覺靈敏，成功令媽咪深信不疑，更狂收禮物。其後真相曝光，熊尚善即怒火爆發，將金城安打到飛起，「對唔住呀媽咪」更瞬間成為爆笑金句。
5. 「我係有仇必報熊尚善」
6.「你真係蠢唔係扮㗎喎！」
7.「篤爆佢魂精」
大小姐林淑霸氣強勢，對住秘書May（趙希洛飾演），大小姐狂鬧兼使出招牌「篤魂精」，觀眾愈睇愈興奮。
8.「輝輝～你真係好叻呀」
工作時的大小姐好易扯火，一人之下萬人之上的她鬧人絕不口軟，而且句句都尖酸刻薄攻擊人要害，不過私底下對住送水輝（許家傑飾）與爸爸大龍生（羅樂林飾）又是另一個樣。
9. 「碰！謎底已經解開」
10.「我上黎借豉油嫁」
11.「我 黃金比例 老少咸宜 一個字 好正」
12.「同我罰抄道德經100次」
13.「蘇格拉底曾經講過」
14.「食屎陳師奶」
15.「死八婆賣菠蘿」
除咗角色口頭禪之外，劇中不少粗獷直接嘅對白同樣令網民念念不忘。「死八婆賣菠蘿」、「食屎陳師奶」等金句紛紛被網民翻出嚟，呢類帶有市井氣息嘅對白正正係處境劇貼地嘅精髓所在。有網民更加話平時同朋友鬧住玩都會引用呢啲金句，已經變成日常用語。
群姐收風Plan同熊家搓料技術成劇迷共同回憶
網民對劇中各種「設定」同樣如數家珍，有人話「咁多年都未join到群姐收風plan」，亦有人提起「熊家獨特搓料技術」，呢啲並非單一金句而係長期經營嘅角色特色，反映編劇團隊喺角色塑造上落足心機。另外George嘅「Jesus!」、雲精被人話「我篤爆你」、天才聯盟補習社、尋寶圖等元素都被逐一提起，留言區儼如一本《開心速遞》百科全書。
網民感嘆角色太多金句數唔晒遺憾被遺忘嘅配角
留言區除咗熱門角色之外，亦有網民為較少被提及嘅角色抱不平。有人留言「點解冇人記得Mandy」，亦有人問「子珊有冇佢金句」，更有網民一次過列出「仲有Mandy、傻強、博士」表示唔捨得佢哋被遺忘。池美麗、無知May、島大馮盈盈、沙奶龍陳等角色同樣獲得支持者提名，反映《開心速遞》嘅角色群組極之龐大，每位觀眾心中都有屬於自己嘅「最愛金句」。