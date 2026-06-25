《愛回家》大結局臨近 網民淚求9大角色歸隊 冇咗「呢位靈魂人物」最唔完整！

最新娛聞
東方新地

廣告

《愛·回家之開心速遞》播出近9年，下個月即將迎來大結局，不少陪伴觀眾走過無數晚飯時光的經典角色早已先後離開劇組。近日網民熱烈討論最想邊個角色回歸，整理出9位「極度渴望回歸」的人氣角色清單，當中每一位的離開都令劇迷留下深深遺憾。

蘇韻姿飾演熊心如離隊令熊家不再完整

蘇韻姿飾演的熊心如（紅衫魚）自2017年第1集起便是熊家核心成員，清純乖巧的「學霸」小妹形象深入民心。她與池子孝及佐治的感情線充滿火花，是熊家溫馨日常中不可或缺的靈魂人物。2023年初劇情安排她前往歐洲出差暫別，其後蘇韻姿於2024年4月正式宣布離巢，令習慣每晚看熊家團圓的劇迷大感可惜，紛紛留言「冇咗紅衫魚，熊家唔再完整」。

蘇韻姿 愛回家之開心速遞 蘇韻姿自2017年加入《愛回家》劇組飾演「熊心如」，不過今年初她有傳因工作態度欠佳而被飛出劇組，至今仍未知何時能回歸，但仍有不少網民懷念她和「風少」的CP。（圖片來源：IG@chandrew117）
蘇韻姿自2017年加入《愛回家》劇組飾演「熊心如」，不過今年初她有傳因工作態度欠佳而被飛出劇組，至今仍未知何時能回歸，但仍有不少網民懷念她和「風少」的CP。（圖片來源：IG@chandrew117）
蘇韻姿 愛回家之開心速遞 有網民留言猜測遲到的是蘇韻姿同屬《愛回家》的古佩玲。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
有網民留言猜測遲到的是蘇韻姿同屬《愛回家》的古佩玲。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
蘇韻姿 愛回家 蘇韻姿在《愛回家》中飾演熊心如，不過角色已於去年被安排以出國的原因暫離劇組。
蘇韻姿在《愛回家》中飾演熊心如，不過角色已被安排以出國的原因暫離劇組。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）

鄭世豪將「媽寶男」細龍生演得活靈活現

鄭世豪飾演的龍力士（細龍生）同樣由第1集起登場，將接龍集團二房繼承人的「媽寶男」性格演得極具喜感。他雖然懦弱常做傻事，但與「細龍太」雷珍妮組成的歡喜冤家CP火花四濺，加上在接龍集團辦公室與大小姐的權力鬥爭，堪稱全劇核心搞笑擔當。2024年4至5月鄭世豪合約期滿離巢，網民直言「冇咗細龍生，愛回家少咗一半笑聲」。

愛回家 細龍生被安排同細龍太私奔。（圖片來源：TVB）
細龍生被安排同細龍太私奔。（圖片來源：TVB）
愛回家 好多網民都話以後都冇得再睇「細龍生」踢垃圾桶，好唔捨得！（圖片來源：IG@chengsaiho）
好多網民都話以後都冇得再睇「細龍生」踢垃圾桶，好唔捨得！（圖片來源：IG@chengsaiho）
鄭世豪 愛回家之開心速遞 鄭世豪在《愛回家》中擁有不俗的人氣。（圖片來源：IG@chengsaiho）
鄭世豪在《愛回家》中擁有不俗的人氣。（圖片來源：IG@chengsaiho）

陳思圻演繹「最強細龍太」至今無人能及

陳思圻飾演的雷珍妮（細龍太）性格野蠻霸道、手段多端，卻充滿黑色幽默與反差萌，與細龍生這對活寶CP的互動是劇中極具標誌性的喜劇元素。2020至2021年期間她因合約完結離開，劇情安排遠走美國，其後僅曾短暫客串。網民至今仍封她為「最強細龍太」，認為她大膽直率的演繹無人能夠取代。

袁文傑「潮偉」外冷內熱俘獲師奶芳心

袁文傑飾演的潮偉於2017年中段加入，高大帥氣的「型男」導演形象深入民心，與滕麗名飾演的熊尚善組成「善潮戀」，是劇中人氣最高的成熟情侶檔。潮偉外冷內熱、對尚善專情且極度保護熊家的霸氣表現，深受廣大觀眾喜愛。2025年底至2026年初劇情安排他受特務組織邀請重出江湖，暫別劇組，網民紛紛留言「潮偉唔喺度，尚善好孤獨」。

袁文傑 刑慧敏 特務學校的前校長Mr. Q決意要暗殺潮偉，以圖奪回自己失去的一切～！（圖片來源：TVB）
特務學校的前校長Mr. Q決意要暗殺潮偉，以圖奪回自己失去的一切～！（圖片來源：TVB）
袁文傑 愛回家 任期更長達10年，疑似為其離巢鋪路。（圖片來源：TVB）
2025年底至2026年初劇情安排他受特務組織邀請重出江湖，暫別劇組（圖片來源：TVB）

阮政峰池子孝老實呆萌極具觀眾緣

阮政峰飾演的池子孝由保安做起，性格老實講義氣又略帶呆萌。他早年與熊心如的校園戀情純愛感滿滿，後期與姜麗文飾演的Liza組成「孝Liza」CP更被大讚是全劇最甜最登對的組合。2025年7月阮政峰正式宣布結束無綫14年賓主關係，網民感嘆「14年青春都奉獻咗畀愛回家」。

姜麗文 tvb 池子孝誤以為被Liza拋棄，借酒澆愁，更同賈名媛發生一夜情。（圖片來源：TVB）
池子孝誤以為被Liza拋棄，借酒澆愁，更同賈名媛發生一夜情。（圖片來源：TVB）
DB-g-32ol28WEiE7rZS6jVb7qxW8aYwpUA8daVAPHWk.jpeg/raw
（圖片來源：TVB）

曾展望Mike被「零出鏡」草率交代引公憤

曾展望飾演的Mike Tong於2024年加入劇組，與「島大女神」Candy組成CP，兩人更在戲外參加戀愛真人騷後假戲真做成為真情侶，令粉絲瘋狂應援。然而2025年9月劇情突然安排Mike在哈爾濱與Candy結婚，全程「被消失」僅由其他演員口頭台詞交代，完全零出鏡，處理方式引發劇迷強烈不滿，被批評為「對角色同觀眾極度不尊重」。

愛回家之開心速遞 tvb處境劇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

劉一飛「曹總」半鹹淡廣東話成全劇標誌

劉一飛飾演的曹總憑一口自帶笑點的「半鹹淡」廣東話，把暴發戶土豪演得極具親和力。他在劇中狂熱追求「水水」熊若水，專情重義氣又搞笑的反差形象大受歡迎，被網民公認為「民間視帝」與最強綠葉。2021年底劉一飛因身體抱恙主動提出休息並離巢，低調退出劇組，網民至今仍不時留言「曹總幾時返嚟追水水」。

2012_1.jpg/raw
（圖片來源：TVB）

姜麗文神級菲傭口音Liza驚豔全港

姜麗文飾演的Liza以神級菲律賓口音廣東話驚豔全港，將樂觀活潑有情有義的菲傭角色演得入木三分，更憑此角色奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」。她與池子孝的「Darling戀」甜度爆表，是公認最成功的客串變常駐角色。2024年10月劇情交代她與池子孝分手返鄉，同年12月姜麗文正式離巢移居美國，網民大嘆「全劇最甜CP就咁散咗」。

vs-youtube-145-1_5529918876764342014d16-1024x576.jpg/raw
樂觀活潑有情有義的菲傭角色演得入木三分（圖片來源：TVB）

葉蒨文Candy同遭草率處理粉絲極度不捨

葉蒨文飾演的唐依（Candy）自2017年第1集起登場，長相甜美仗義有義氣，是「島大女神」之一。作為全劇開播元老，她與Mike在戲裡戲外的真情侶火花甜翻觀眾。然而2025年9月她與Mike一同遭到劇組「零出鏡」台詞交代結婚收場，粉絲怒斥「開播元老都唔值得一個正式告別場面」，成為劇迷心中最大遺憾之一。

葉蒨文 女神配對計劃 葉蒨文憑《愛．回家之開心速遞》角色Candy一角入屋，人氣急升。（圖片來源：Facebook@葉蒨文 Sophie Yip）
葉蒨文憑《愛．回家之開心速遞》角色Candy一角入屋，人氣急升。（圖片來源：Facebook@葉蒨文 Sophie Yip）
葉蒨文 女神配對計劃 葉蒨文憑《愛．回家之開心速遞》角色Candy一角入屋，人氣急升。（圖片來源：Facebook@葉蒨文 Sophie Yip）
葉蒨文憑《愛．回家之開心速遞》角色Candy一角入屋，人氣急升。（圖片來源：Facebook@葉蒨文 Sophie Yip）
《愛回家》candy終嫁mike全城祝福 回顧葉蒨文7年百變造 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

網民票選最想回歸角色引發熱烈討論

大結局倒數之際，網民在社交平台發起討論「你哋最想邊個角色返嚟愛回家？」，引發數百則留言。有人表示「曹總同細龍生缺一不可」，亦有人認為「熊心如返嚟先叫完整結局」，更有劇迷直言「Mike同Candy被消失得太離譜，大結局一定要畀佢哋正式出場」。面對播出近9年的長壽劇即將落幕，觀眾對這些經典角色的思念與期待，正隨著大結局臨近而持續升溫。

資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 