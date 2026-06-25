《愛回家》大結局臨近 網民淚求9大角色歸隊 冇咗「呢位靈魂人物」最唔完整！
蘇韻姿飾演熊心如離隊令熊家不再完整
蘇韻姿飾演的熊心如（紅衫魚）自2017年第1集起便是熊家核心成員，清純乖巧的「學霸」小妹形象深入民心。她與池子孝及佐治的感情線充滿火花，是熊家溫馨日常中不可或缺的靈魂人物。2023年初劇情安排她前往歐洲出差暫別，其後蘇韻姿於2024年4月正式宣布離巢，令習慣每晚看熊家團圓的劇迷大感可惜，紛紛留言「冇咗紅衫魚，熊家唔再完整」。
鄭世豪將「媽寶男」細龍生演得活靈活現
鄭世豪飾演的龍力士（細龍生）同樣由第1集起登場，將接龍集團二房繼承人的「媽寶男」性格演得極具喜感。他雖然懦弱常做傻事，但與「細龍太」雷珍妮組成的歡喜冤家CP火花四濺，加上在接龍集團辦公室與大小姐的權力鬥爭，堪稱全劇核心搞笑擔當。2024年4至5月鄭世豪合約期滿離巢，網民直言「冇咗細龍生，愛回家少咗一半笑聲」。
陳思圻演繹「最強細龍太」至今無人能及
陳思圻飾演的雷珍妮（細龍太）性格野蠻霸道、手段多端，卻充滿黑色幽默與反差萌，與細龍生這對活寶CP的互動是劇中極具標誌性的喜劇元素。2020至2021年期間她因合約完結離開，劇情安排遠走美國，其後僅曾短暫客串。網民至今仍封她為「最強細龍太」，認為她大膽直率的演繹無人能夠取代。
袁文傑「潮偉」外冷內熱俘獲師奶芳心
袁文傑飾演的潮偉於2017年中段加入，高大帥氣的「型男」導演形象深入民心，與滕麗名飾演的熊尚善組成「善潮戀」，是劇中人氣最高的成熟情侶檔。潮偉外冷內熱、對尚善專情且極度保護熊家的霸氣表現，深受廣大觀眾喜愛。2025年底至2026年初劇情安排他受特務組織邀請重出江湖，暫別劇組，網民紛紛留言「潮偉唔喺度，尚善好孤獨」。
阮政峰池子孝老實呆萌極具觀眾緣
阮政峰飾演的池子孝由保安做起，性格老實講義氣又略帶呆萌。他早年與熊心如的校園戀情純愛感滿滿，後期與姜麗文飾演的Liza組成「孝Liza」CP更被大讚是全劇最甜最登對的組合。2025年7月阮政峰正式宣布結束無綫14年賓主關係，網民感嘆「14年青春都奉獻咗畀愛回家」。
曾展望Mike被「零出鏡」草率交代引公憤
曾展望飾演的Mike Tong於2024年加入劇組，與「島大女神」Candy組成CP，兩人更在戲外參加戀愛真人騷後假戲真做成為真情侶，令粉絲瘋狂應援。然而2025年9月劇情突然安排Mike在哈爾濱與Candy結婚，全程「被消失」僅由其他演員口頭台詞交代，完全零出鏡，處理方式引發劇迷強烈不滿，被批評為「對角色同觀眾極度不尊重」。
劉一飛「曹總」半鹹淡廣東話成全劇標誌
劉一飛飾演的曹總憑一口自帶笑點的「半鹹淡」廣東話，把暴發戶土豪演得極具親和力。他在劇中狂熱追求「水水」熊若水，專情重義氣又搞笑的反差形象大受歡迎，被網民公認為「民間視帝」與最強綠葉。2021年底劉一飛因身體抱恙主動提出休息並離巢，低調退出劇組，網民至今仍不時留言「曹總幾時返嚟追水水」。
姜麗文神級菲傭口音Liza驚豔全港
姜麗文飾演的Liza以神級菲律賓口音廣東話驚豔全港，將樂觀活潑有情有義的菲傭角色演得入木三分，更憑此角色奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」。她與池子孝的「Darling戀」甜度爆表，是公認最成功的客串變常駐角色。2024年10月劇情交代她與池子孝分手返鄉，同年12月姜麗文正式離巢移居美國，網民大嘆「全劇最甜CP就咁散咗」。
葉蒨文Candy同遭草率處理粉絲極度不捨
葉蒨文飾演的唐依（Candy）自2017年第1集起登場，長相甜美仗義有義氣，是「島大女神」之一。作為全劇開播元老，她與Mike在戲裡戲外的真情侶火花甜翻觀眾。然而2025年9月她與Mike一同遭到劇組「零出鏡」台詞交代結婚收場，粉絲怒斥「開播元老都唔值得一個正式告別場面」，成為劇迷心中最大遺憾之一。
網民票選最想回歸角色引發熱烈討論
大結局倒數之際，網民在社交平台發起討論「你哋最想邊個角色返嚟愛回家？」，引發數百則留言。有人表示「曹總同細龍生缺一不可」，亦有人認為「熊心如返嚟先叫完整結局」，更有劇迷直言「Mike同Candy被消失得太離譜，大結局一定要畀佢哋正式出場」。面對播出近9年的長壽劇即將落幕，觀眾對這些經典角色的思念與期待，正隨著大結局臨近而持續升溫。