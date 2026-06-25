《愛回家》大結局臨近 網民淚求9大角色歸隊 冇咗「呢位靈魂人物」最唔完整！

《愛·回家之開心速遞》播出近9年，下個月即將迎來大結局，不少陪伴觀眾走過無數晚飯時光的經典角色早已先後離開劇組。近日網民熱烈討論最想邊個角色回歸，整理出9位「極度渴望回歸」的人氣角色清單，當中每一位的離開都令劇迷留下深深遺憾。