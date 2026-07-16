愛回家｜安Bonnie復合有曙光？林凱恩曬溫馨合照感性發文 網民列5大細節集氣
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《愛·回家之開心速遞》播出近9年終於確認將在2026年迎來大結局，一眾劇迷正為經典角色的最終歸宿揪心不已。飾演Bonnie的林凱恩日前在社交平台曬出與周嘉洛的溫馨合照並感性發文，瞬間引爆全網對「安Bon復合」的期待，而網民更火速整理出編劇近期埋下的5大高甜伏筆。
林凱恩感性發文曬合照暗示安Bon走向
林凱恩在個人社交平台貼出多張與「金城安」周嘉洛及劇組演員的幕後合照，照片中一眾演員笑容燦爛，周嘉洛更以鬼馬表情大特寫霸佔鏡頭，氣氛輕鬆歡樂。林凱恩配文寫下：「所以～我哋繼續陪伴是最長情的告白（。•W.。）/」，在劇集即將完結的氛圍下，這句話顯得格外催淚，亦令守候多年的「安Bon黨」視為重大暗示，紛紛截圖轉發並標註 #安bon復合。
編劇埋下5大復合伏筆令觀眾心跳加速
隨着大結局進入倒數階段，劇中安仔與Bonnie的感情線明顯加快步伐，網民化身「顯微鏡」逐格分析，整理出5大關鍵細節：安仔向Bonnie坦白曾私下幫她擋了「牙斬斬」的情箭；安仔身體力行陪伴Bonnie排除萬難入境吳旺達；李莫仇企圖親吻安仔時被Bonnie一秒推走霸氣「宣示主權」；安仔甚至準備為救總統擋刀，只為求得願望令牙斬斬無法再糾纏Bonnie；最後安仔極其自然地拿起Bonnie用過的杯子喝水，這個「間接接吻」的小動作成為全集最粉紅的催化劑。
《愛·回家》陪伴觀眾近9年經典CP牽動人心
《愛·回家之開心速遞》自開播以來一直是無綫皇牌處境劇，陪伴無數香港觀眾度過近9個年頭。金城安與Bonnie這對CP從相識、相戀到分開，多年來的感情起伏早已成為劇迷心中的經典愛情線。周嘉洛飾演的安仔以「口嫌體正直」的性格深入民心，而林凱恩飾演的Bonnie則以斯文溫柔形象成功入屋，兩人的化學反應一直備受觀眾追捧，每次互動都能引發社交平台熱議。
網民跪求編劇安排大團圓結局不要留遺憾
面對劇集即將畫上句號，大批網民在社交平台激動留言集氣：「陪伴是最長情的告白，這句話用在安Bon身上太合適了」、「最後拿杯子喝水簡直是神來之筆，甜死我了」、「求求編劇一定要讓安Bon復合，唔好留遺憾」。亦有網民感性表示追了多年終於等到編劇鋪排復合線，直言若最終未能大團圓將會「集體崩潰」，目前編劇尚未正式確認最終結果，令觀眾既期待又忐忑。
資料或影片來源：原文刊於新假期