愛回家｜安Bonnie復合有曙光？林凱恩曬溫馨合照感性發文 網民列5大細節集氣

《愛·回家之開心速遞》播出近9年終於確認將在2026年迎來大結局，一眾劇迷正為經典角色的最終歸宿揪心不已。飾演Bonnie的林凱恩日前在社交平台曬出與周嘉洛的溫馨合照並感性發文，瞬間引爆全網對「安Bon復合」的期待，而網民更火速整理出編劇近期埋下的5大高甜伏筆。