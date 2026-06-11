《三代同糖》接棒《開心速遞》車婉婉吳若希李茵彤演三婆孫?!

《愛‧回家之開心速遞》即將迎來大結局，全城觀眾正感不捨之際，無綫今日正式公布接棒處境劇《愛‧回家之三代同糖》將於8月登場，官方公布由車婉婉、吳若希及新人李茵彤擔正三大女主角，主打「女性覺醒」加「AI衝擊」題材，三代女人同屋住的設定正式曝光：