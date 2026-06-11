《三代同糖》接棒《開心速遞》車婉婉吳若希李茵彤演三婆孫?!
52歲車婉婉首度飾演外婆性格火爆叛逆
三位主角人設相當鮮明——車婉婉飾演的「唐曹嘉冰」是一位活得豁達的叛逆外婆，生於傳統潮州家庭卻想追尋失落夢想，熱愛家庭，聰明堅毅，有自己一套，但有時自尊心太強而顯得剛愎自用，想修補母女關係卻不知如何入手。角色金句：「我心理年齡分分鐘後生過你」。
吳若希職場中女家庭地位鵪春
吳若希飾演的「唐萬里」是外剛內柔的職場鋼鐵中女，能擺平全港最棘手的公關危機，卻在自家蝸居的「三代戰場」兵敗如山倒。角色金句：「業績K P I 通通達標，點知屋企K P I 全部撻Q」
李茵彤則飾演佛系Gen Z
而憑主持遊戲綜藝節目《唱錢》人氣急升的李茵彤則飾演佛系Gen Z外孫女「唐芯」，跟媽咪姓暗示了吳若希當年未婚產女，唐芯在兩大魔頭之間以最Chill姿態優雅求存，口頭禪是「你越要我commit，我就越想quit」。劇組更安排車婉婉與李茵彤在劇中合唱，兩代唱得之人同場較勁。角色金句： 「你越要我commit，我就越想quit」
網民熱議三位女主角組合能否延續《開心速遞》口碑
消息公布後隨即引起網民熱烈討論，有人大讚選角新鮮：「車婉婉做外婆好有驚喜，唱功又好」、「吳若希演單親媽咪應該好有發揮空間」；亦有人對新人李茵彤充滿期待：「睇《唱錢》覺得佢好有靈氣，演Gen Z應該好入戲」。不過亦有觀眾表示擔心：「《開心速遞》班底深入民心，新劇要重新建立觀眾緣唔容易」、「希望唔好太多說教，輕鬆啲就好」。
《三代同糖》8月翡翠台首播主打三代女性衝突
無綫宣布《愛‧回家之三代同糖》已落實於8月周一至五晚上八點翡翠台播映，正式接替《愛‧回家之開心速遞》時段。新劇由羅永賢監製，馬俊縈擔任編審，劇情講述外婆唐曹嘉冰（車婉婉飾）突然從加拿大飛返香港，無預警「進駐」單親媽咪女兒唐萬里（吳若希飾）住所，決心找回失落的時光及初戀感覺。原來當年阿冰曾因女兒堅持未婚產子而徹底鬧僵，如今突然殺入令原本平靜的唐家掀起連番風雲，同時唐萬里在職場上亦迎來極大危機，事業家庭同時告急。