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中年好聲音｜爸爸吳大強人氣急升傳收拍劇邀請 吳偉豪望父子檔拍住上

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無線娛樂新聞台報導：愛回家｜傳爸爸收拍劇邀請吳偉豪叫好 大小姐開工未現身送水輝形單影隻

中年好聲音 《愛回家》演員一齊現身做宣傳。
《愛回家》演員一齊現身做宣傳。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

《愛．回家之開心速遞》呢日為廿四節氣中嘅春分宣傳，佢哋又喺現場分組玩遊戲，熱鬧到不得了。日前度過64歲生日嘅豹哥 單立文 先後收到唔同同事6個蛋糕為佢慶祝，難怪佢話開心到不得了，而慶祝宴會仲一個接一個呀。

日前 湯盈盈 帶埋囡囡參加主題樂園嘅跑步活動，而佢同 呂慧儀 兩位媽咪就分享子女參加課外活動嘅趣事，長腳蟹仲話曾經跟在過蟹籽，偷偷觀察佢平時嘅情況呀。

因為爸爸 吳大強 參加《中年好聲音》仲成為熱門，近日仲有傳Bill哥哥收到拍劇邀請，呢日 吳偉豪 就話聽過消息，佢仲話父子檔上陣完全冇問題，仲話如果演出父子以外嘅關係就會更加有趣，但爭女角色就似乎機會不大喇。

中年好聲音 吳偉豪話聽過爸爸吳大強收到拍劇邀請的消息。
吳偉豪話聽過爸爸吳大強收到拍劇邀請的消息。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
中年好聲音 71歲吳大強有機會由唱歌舞台轉型做埋演員。
71歲吳大強有機會由唱歌舞台轉型做埋演員。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

許家傑 呢日就冇咗大小姐喺身邊，形單隻影咁原來仲係首次宣傳唔係成雙成對出現，阿Jack就話唔止大家唔慣，就連佢自己都唔多習慣呀。

網民點睇？

珍姐仲未雪完熊心如🙄

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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