愛回家｜何沛珈再著黑絲挑戰火辣椅子舞 進駐威龍取代王子涵做細龍生秘書
《愛回家》何沛珈 升呢長駐角色
今年4月何沛珈飾演的蕭家千金Luna一度因「派帽」畀細龍生（龍力士），令觀眾以為她要離開《愛回家》，但到了5月，兩人已復合，當時何沛珈更跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生，睇到觀眾心心眼！今次相隔3個月，Luna再次出場，更有機會由客串升呢為長駐角色，原來因為王子涵飾演的秘書蔡玉皎要暫別《愛回家》劇組，所以細龍生就乘機請女友Luna做其新秘書，正式進駐威龍集團。
Luna跳舞求復合片段：
預告星期五再現身
這集何沛珈更再次著上黑絲，跳了一場火辣的椅子舞給細龍生欣賞，她在社交網笑言要「做個溫柔而性感的小女子」，並預告在今個星期，除了星期一會出場就任細龍生的秘書外，星期五也會有其戲份，令網民非常期待！網民更紛紛大讚她是個「性感女秘書」、「D動作好火辣」、「恭喜正式成為Jenny II 號」、「希望愈來愈多戲份」、「以後出鏡率會多咗」、「希望Max同Luna開花結果」等等。
Luna再跳火辣椅子舞：
《愛回家》9月2日（星期五）第1704集「慾海浮沉記」劇情率先睇：
力士近來工作表現變差，令敢威有所微言；力蓮工作卻甚有效率，獲敢威稱讚。敢威要力士呈交一份計劃書給他，秀琴卻發現力士與Luna在一起根本無心工作，力士向她承諾會設法擺脫Luna的纏繞，並於限期前完成那份計劃書，實行起來卻發現困難重重……秀琴為力士想到一個解決方法，打算多找一人協助他，並已有合適人選……
連踩三Job日瞓5粒鐘
何沛珈在接受傳媒訪問時，笑指其角色本身性格斯文，但好鍾意跳舞，所以會經常跳給她男友細龍生看，為了跳得好睇，何沛珈亦做了許多準備，包括要嚴格控制飲食兩個月，連出外景都自己帶lunch box，以保持Fit爆身材。她指現時同時兼任《東張西望》主持及拍攝劇集《寵愛Pet Pet》和《愛回家》，每日只能夠瞓5個鐘，不過她直言能夠有咁多工作係好幸運，所以無論幾辛苦她都會盡100分的努力。
何沛珈入行兩年Job接Job
現年26歲的何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）是2020年落選港姐，加入無綫僅2年已備受重用，自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，早前更曾客串加盟《學是疫學非》，主持工作多籮籮。拍劇方面，除了《愛回家》外，她近日更接拍了新劇《寵愛Pet Pet》，飾演獸醫護士謝嘉嘉。
何沛珈當年為選港姐唔做護士
《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。
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