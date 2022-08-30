愛回家｜何沛珈再著黑絲挑戰火辣椅子舞 進駐威龍取代王子涵做細龍生秘書

做護士出身的26歲落選港姐何沛珈（Roxanne），自去年7月加入《愛·回家之開心速遞》做細龍生（鄭世豪飾）女友Luna，近日秘書蔡玉皎（王子涵飾）暫離《愛回家》劇組，何沛珈就成功上位，成為細龍生的新任秘書，仲再次跳了一段火辣的椅子舞！