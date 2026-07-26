愛回家卜卜脆現身動漫節惹熱議 22歲羅皓誼入行4年內幕曝光
羅皓誼化身俏護士突襲動漫節引發哄動
《愛·回家之開心速遞》陪伴香港觀眾多年並即將步入大結局階段，劇中飾演Madam Ceci秘書「卜卜脆」一角的演員羅皓誼近日以一身精心打扮Cosplay護士造型現身香港動漫節會場。她甜美可愛形象在活動現場吸引不少目光。這個被外界笑言是「Madam Ceci私生女」破格角色，隨著劇集即將完結亦讓大眾感到相當不捨。
林漪娸大爆羅皓誼初入劇組行徑惹怒前輩
劇中飾演上司Madam Ceci資深演員林漪娸受訪時回顧與羅皓誼長達三年合作時光，直言劇集充滿愛與歡樂並對大結局感到非常不捨。林漪娸透露對方初加入劇組時年僅十八九歲，並大爆其當年表現：「佢真係好細路女嘅，會拎住啲公仔啊，整到叮叮叮叮叮咁入房嘅！講嘢又好慢嘅」。她坦言曾經忍不住出言責備：「你唔好鬼聲鬼氣啦！做咩年輕人咁鬼聲鬼氣！」。經過幾年磨練後，林漪娸大讚羅皓誼現時充滿能量與笑容，見證著一個年輕女孩蛻變進步過程。
訓練班出身獲選三大童顏網民激讚卜卜脆「好過膠臉素素」
現年22歲羅皓誼於2004年出生，她在2022年透過參加第32期無綫電視藝員訓練班正式入行，並因為甜美外貌被網民嚴選為TVB三大童顏之一。「卜卜脆」這個花名正是林漪娸得知其真實年齡後親自替她取下。網民對於她飾演這名搞怪秘書有不同看法，有人留言指：「卜卜脆通常都只係笑，而好像沒有做任何事，又像花瓶又像完全無作用嘅助理」。不過亦有觀眾力撐角色設定合理並表示：「配搭返林漪娸角色本身嘅浮誇，卜卜脆嘅角色係有花過心思去度嘅，好過果啲膠面素素」。
《正義女神》卜卜脆演霸凌受害者痛哭場面獲觀眾極高評價
除了處境劇搞笑演出外，羅皓誼早前在劇集《正義女神》單元故事中飾演被霸凌女學生文靜宜一角展現截然不同演技。劇中她持美工刀割傷男教師並在法庭上聲淚俱下作供，網民對其亮眼表現紛紛留言讚賞：「靜宜有唔啱嘅地芳，但佢都好慘呀！」、「估唔到卜卜脆做得幾好」、「呢單校園霸凌好值得大家反思」。羅皓誼接受訪問時剖白首嘗重頭哭戲心聲：「呢個角色都好多喊位，所以都會好大壓力同緊張，而我事前都睇咗好多校園霸凌嘅電視劇同電影，吸收下其他演員嘅做法，同埋都醞釀咗呢個唔開心嘅情緒成個月，令自己更入戲。」