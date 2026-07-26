愛回家卜卜脆現身動漫節惹熱議 22歲羅皓誼入行4年內幕曝光

長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》即將迎來大結局，劇中被封為「TVB三大童顏」之一的「卜卜脆」羅皓誼未有新作品，近日化身俏護士現身香港動漫節引發關注。這位憑Madam Ceci秘書一角入屋，並獲前輩親自賜名的年輕演員，原來今年只係22歲，以下為大家介紹她的背景。