愛回家租客素素終於搬出熊家 觀眾懷疑「又扮慘」結果出乎意料
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《愛回家》播出超過2,800集，一直被觀眾視為「眼中釘」的熊家租客素素（古佩玲飾演），終於在最新劇情中正式執包袱搬走，結束長期霸佔大房的爭議局面。不過素素並非與男友璟風同居，而是搬入莊思明飾演的張愛盈單位，背後牽涉一場精心策劃的「同居防衛戰」，劇情發展令網民反應兩極。
素素搬離熊家改與張愛盈同住
第2828集劇情講述熊家天台屋漏水問題嚴重，素素與璟風打算搬離熊家，並將房間讓回給熊樹根。消息傳開後，金城安透露璟風其實有意另租新屋與素素同居，此話被大龍生及白天娥聽到。白天娥為阻止璟風的同居計劃，暗中破壞其租屋安排，同時嘗試遊說張愛盈將空房租予素素，惟多番嘗試均告失敗。直到第2831集，素素正式搬入張愛盈單位展開新生活，初時顯得拘謹不適應，張愛盈則鼓勵她「喺屋企可以自在做任何事」。
下周劇情預告：風少誤會素素被張愛盈帶壞衝入夜店
素素搬入新居後，璟風發現她受張愛盈影響出現不少轉變，更經常出入夜店，令璟風極度擔心素素會被「帶壞」。璟風隨即聯同凌凌及阿壯到夜店暗中觀察，期間發現有人疑似在素素飲料中下迷藥，璟風即時出手制止。然而事件最終出現反轉，素素親自向璟風揭示她頻繁到夜店的真正原因，原來另有隱情，並表示與張愛盈相處期間獲益良多，為她帶來不少正面改變。
白天娥大龍生暗中操控租屋計劃曝光
整場搬屋風波的幕後推手其實是大龍生與白天娥。龍敢威得知璟風有意與素素同居後，即指示白天娥全力阻止，白天娥卻不敢直接向璟風問及同居之事，怕弄巧反拙。她轉而暗中破壞璟風的租屋計劃，同時想方設法讓素素搬入張愛盈的單位，藉此將二人分隔。這場「同居防衛戰」的佈局環環相扣，反映出龍家對璟風感情生活的強勢介入，亦為後續劇情埋下伏線。
網民睇完預告一度唔信素素真係搬走
劇情預告播出後，討論區網民反應極為熱烈。不少觀眾對素素搬走一事抱持懷疑態度，有網民直言「應該成集誤會到尾到最後都係唔搬，繼續唔交租霸住大房」，亦有人留言「買最後都係走唔到，繼續賴死」。更有網民質疑劇中用詞，指「咩叫讓給樹根？唔係應該叫還？」，認為素素長期佔用熊樹根房間本身就不合理。不過隨着第2831集劇情確認素素正式遷出，部分網民終於鬆一口氣，但仍有人擔心「唔到大結局都唔會搬」，對編劇的安排保持觀望態度。
資料或影片來源：原文刊於新假期