愛回家｜吳偉豪回歸孖周嘉洛重現「安凌CP」 美艷女裝扮相震撼網民
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吳偉豪（朱凌凌）預告將回歸《愛·回家之開心速遞》，更會同周嘉洛（金城安）一齊去Camping，大玩「斷背山」，令粉絲都非常期待！
《愛回家》朋友太久沒見感情便會淡嗎？
《愛回家》今晚（12月10日）第2444集以「朋友太久沒見感情便會淡嗎？」為題，講到凌凌突然從外地回來，眾人大感高興，城安卻發現凌凌有不少變化，更發現凌凌竟刻意避開自己！城安忍不住向凌凌追問究竟，凌凌提到他們已是成年人，不想再跟城安有「黐身黐勢」的接觸！城安感難過，遂找尚善傾訴，希望可尋求安慰，卻不果。後來，城安痛定思痛，打算要忘記凌凌，他刻意冷落凌凌，更在凌凌面前展現與壯等人的「友愛」舉動，似乎激起了凌凌的醋意…
朱凌凌女裝打扮震撼網民
而預告片中竟見到金城安變身皇上，而朱凌凌和艾頓壯（焦浩軒）等人竟著起女裝扮成妃嬪，一起圍著金城安大獻殷勤，其中以朱凌凌滿頭金釵的濃妝打扮最震撼網民眼球！之後金城安和朱凌凌一齊去Camping時，金城安只著白背心上陣，而朱凌凌更著白Tee大玩濕身誘惑，HeHe味勁濃！
吳偉豪劇透：Camping可以發生好多事
吳偉豪亦有在社交網曬出與周嘉洛拍攝這集時的花絮照，笑言：「去一次camping，可以發生好多事…👬 #在山頂露營 #戶外人的浪漫 #戶外的意義 #愛回家之開心速遞 #金城安朱凌凌」
網民大讚安凌CP終於回歸
網民紛紛大讚《愛回家》今集劇情令人期待：「安0終於回來了」、「他倆才是官配」、「劇情終於在線」、「確定係友情？」、「終於唔使睇素素」、「兩位靚仔回來真的不一樣了」、「終於見到你哋回家」等，但亦有網民關心：「Candy點算？」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、小紅書@吳偉豪 Ricco Ng、IG@kellyyygu、IG@sophieysm